Las inspecciones en los supermercados de Santa Fe muestran un alto cumplimiento del acuerdo

Lo atribuyen al aumento de requisas, sobre todo en celdas de internos de alto perfil. Aún están en proceso de compra los nuevos inhibidores. También se adquirieron cámaras para reponer las que no funcionaban, pero no se terminaron de instalar. Pagarán un plus a agentes de ese penal. "La superpoblación carcelaria está intacta", aseguran.