Polémica en las redes sociales por la Ana Bolena negra de HBO Max

Miércoles 10.11.2021

11:24

El anuncio de la producción generó controversia en Twitter, donde los usuarios hablaron sobre rigor histórico y racismo

HBO Max ha recibido numerosas críticas en las redes sociales tras anunciar el lunes 8 de noviembre que sumaba a su catálogo la miniserie Ana Bolena. La producción británica ha generado gran controversia, debido a que la encargada de dar vida a la protagonista de este drama histórico es una actriz de raza negra, Jodie Turner-Smith (Queen & Slim).

Una usuaria comentó en Twitter: "Diversidad no es falsear la historia y poner una actriz negra para interpretar a una mujer blanquísima de la realeza medieval. Diversidad es hacer series sobre mujeres negras que han hecho historia para destacar su vida y sacarlas del olvido".

Un tuitero habló sobre "la tontería de HBO con cambiar las razas de los personajes históricos intencionadamente". Otro expresó: "Ana Bolena era blanca y poner una actriz negra no soluciona el racismo". Un tercero señaló: "Estaría bien un mínimo de rigor histórico".

Hubo quien trató de corregir el texto que acompañaba al anuncio de la compañía: "Ana Bolena no fue monarca, sino reina consorte. No luchó 'con la sociedad patriarcal' (ese fantasma de nuestros aciagos días) ni contra ella. Y no era negra. Esta no es una narración histórica, sino fantástica". Además, algunos tuiteros compartieron montajes imaginando producciones en las que actores y otros famosos interpretan a personajes de razas diferentes a las suyas.

Por otra parte, varios usuarios criticaron el hecho de que se hubiera generado polémica en las redes y defendieron la producción. Hubo quien recordó el trabajo de Jonathan Rhys-Meyers en Los Tudor: "Me fascina la gente indignada con la nueva serie de Ana Bolena cuando hace años nos vendieron a este hombre como Enrique VIII y no pasó nada. Oye, igualitos". Una persona escribió: "Los que están llorando por lo de Ana Bolena de HBO Max no tienen un problema con la exactitud histórica. Tienen un problema con el color de piel".

La miniserie #AnaBolena sigue los últimos meses de la vida de la monarca, incluida su lucha con la sociedad patriarcal de la Inglaterra Tudor.



Ya disponible en https://t.co/8etSAQwBHj pic.twitter.com/wDRAL8hJ3O — HBO Max España (@HBOMaxES) November 8, 2021

El error de la plataforma

HBO Max anunció que Ana Bolena estaba disponible desde el lunes 8 de noviembre. Sin embargo, la producción todavía no podía encontrarse en su catálogo ese día. Horas más tarde la cuenta de Twitter de la compañía indicó: "La serie se estrenará mañana, 9 de noviembre".

Aun así, algunos suscriptores se quejaron el martes 9 de que no podían encontrar el drama en la plataforma de 'streaming'. Su buscador solo lo muestra al escribir su título en inglés, Anne Boleyn.

La miniserie Ana Bolena cuenta con tres capítulos que se estrenaron el pasado mes de junio en el canal británico Channel 5. La producción se centra en los últimos meses de vida de la reina consorte de Inglaterra, antes de ser ejecutada.

"Ana Bolena sufrió una de las caídas en desgracia más espectaculares de la historia. Es un icono y un enigma. Fue tildada de bruja, seductora, oportunista y traidora. La famosa historia de deseo y traición contada desde su punto de vista", reza la sinopsis que ofrece HBO Max de la producción.

Si Ana Bolena es bIack, me imagino que la próxima de HBO será... 😌 pic.twitter.com/BUmt2ez93P — Milagros Juárez ✈️🇵🇪➕ (@MilyJuarezV) November 9, 2021

¿Cuánta gente hay llorando porque a #AnaBolena la interpreta una actriz negra?

Las lágrimas de racistas son música para mis oidos pic.twitter.com/UTpJBr4HVX — Daniel Hidalgo (@d_hidalgo_a) November 9, 2021