Miércoles 10.11.2021 - Última actualización - 11:57

Línea directa: pérdida de agua, falta de proyectos y otros mensajes

Faltan proyectos

ALFREDO SALOMÓN

"Veo en forma muy continuada, candidatos y candidatas, sonrientes que se presentan, pero casi ninguno presentan los proyectos que tienen para su candidatura, en qué piensan, qué dicen de la educación, de la economía, de la seguridad, tantos elementos importantes para una convivencia normal. Sin embargo, lo único que se ven son sonrisas y más sonrisas. ¡Escuchen: hay mucha pobreza intelectual! Tenemos que ser adivinos. No podemos votar a gente que no conocemos y tampoco sus proyectos. ¡¡Por favor!! Presenten proyectos, digan cómo lo van a hacer, cómo lo van a intentar. ¡Pero identifíquense por favor!".

****

Falta de sensibilidad

MARÍA CRISTINA PEPE

"Hablo como ciudadana, no por mí, porque no tengo Pami, pero sí personas muy allegadas que están sufriendo una mala atención, terrible. Sobre todo en el tema cirugías, las que deben hacerse sí o sí. Uno de los casos es de una persona que hace más de dos meses que la tienen dando vueltas, porque tienen que operarla de cálculos en la vesícula. Ha tenido descomposturas serias. Va a ver a los cirujanos por Pami y éstos le muestran una hoja llena de pedidos y le dicen: ya vamos a ver, ya la vamos a llamar... Ahora está internada, tuvo una descompostura delicada, la tienen uno o dos días para hacerle un estudio y después recién decidir... ¡Pero díganme, señores del Pami y del gobierno: ¿qué sensibilidad tienen, qué cosas quieren que hagamos las personas, la gente de a pie, como nos llamamos los ciudadanos comunes?, ¿qué quieren que hagamos para que ustedes se den cuenta de que la gente es gente, que merece respeto, salud... ?, que dio una vida para tener una obra social que tiene que responderle. ¡¡Por favor!! ¡¡Pónganse las pilas como corresponde tanto Pami como gobierno y hagan las cosas como se deben!!, ¿o están esperando que la gente se muera o quede mal por una mala atención?".

****

Pérdida de agua potable

JUAN ESCOBAR

"Hace días que hay una pérdida de agua en Vélez Sarsfield 5400, entre Salvador del Carril y J.M. Zuviría. La vecindad ha hecho reclamos a Assa y todavía estamos esperando. Nadie ha venido, ni hecho responsable. ¡Los miles de agua potable por día que se pierden! ¿Quién es el responsable de semejante desprolijidad, ineficiencia?".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"La verdadera medida de la vida es el recuerdo. Atraviesa la vida retrospectivamente como un relámpago. Con tanta rapidez como se vuelve a ojear un par de páginas. Llega el recuerdo desde la aldea más próxima al lugar en el que el caballero tomó su decisión. Que aquel para el cual como para los antiguos se haya la vida transformado en texto. Lea dicho texto hacia atrás. Solo así se encontrará consigo mismo y solo así, huyendo del presente, podrá entenderlo".

****

Llegan cartas

La verdadera historia del barrio

UNA EX VECINA DE B° TRANSPORTE

"Hace poco tiempo, leí una nota sobre el barrio Transporte. Lo que yo veo es que las personas que salen a hablar no le hacen gran favor al barrio, porque nada que ver con las cosas que expresaron.Hace muchísimos años que yo no vivo más ahí, pero recuerdo cuando mi papá compró un terreno allí, loteado por Bobbio, en el año 55. Sé bien las cosas acontecidas durante esa época y disiento completamente con el vecino que dijo que él fue en el año 71, que decía que había molinos de viento, que había personas que tenían quintas... Nada que ver. Ahí las únicas quintas que quedaron fueron las de los hermanos Escher, Ignacio, José y Clorinda. Había otras familias que nunca tuvieron quintas, eran feriantes. Y éstos eran los que cosechaban las verduras de las quintas y luego las vendían en las ferias de la ciudad. Andaban con carro y caballos. Tampoco hay que agrandarlo tanto, como dijo una señora que va de Risso a Gorriti. Barrio Transporte siempre fue de Risso a Pavón. Eso les juega en contra porque al ser más grande, menos les van a hacer obras. Todavía tengo familiares que viven allí y nada que ver con lo que dicen algunos pobladores. Los molinos de viento ya no existían más en el año 70. Ya estaba el barrio hecho, con más casitas. Pero todavía no le han hecho desagües, asfalto... Ahora les dicen que les van a hacer asfalto con cordón cuneta en Javier de la Rosa, pero eso es un remiendo, porque si no le hacen desagües bajo la tierra, el agua ¿para dónde va a ir?, ¿por el cordón cuneta?, ¿con el agua servida que sale de las casas?, porque no hay cloacas. La gente que se expresa lo hace mal, porque agrandan al barrio de tal manera y no es así. La gente tiene que conocer bien la historia del barrio Transporte, que se llama así porque en los años 57, 58, 59, 60, las personas, bien temprano de mañana, íbamos caminando a trabajar, hasta donde ahora es Vialidad Nacional, donde estaba la parada de la línea G, que ahora se llama 10".