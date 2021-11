Juan Manuel Cerúndolo volvió a caer en el Next Gen Finals

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo perdió este miércoles con el danés Holger Rune por 4-1, 4-2, 1-4 y 4-1, en un cruce válido por la segunda fecha del Grupo A, y quedó con escasas chances de avanzar a las semifinales del Nex Gen Finals que se juega en Milán.



Cerúndolo, ubicado en el puesto 91 del ranking mundial de la ATP, perdió con Rune (109) luego de una hora y 18 minutos de juego, en el estadio multiuso Allianz Clud, de Milán.

🇩🇰 Holger Rune gets his first victory at the @intesasanpaolo #NextGenATPFinals against @juanmacerundolo 4-1, 4-2, 1-4, 4-1 🎉 pic.twitter.com/O7rHXqorJt