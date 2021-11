Emerger Festival: todo lo que sale del corazón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 10.11.2021 - Última actualización - 15:59

15:55

La segunda edición del encuentro de cultura local, joven y emergente presentará a las bandas Cada Cual y Sobre Los Cuerpos, y los solistas Cami Bosch, Seba Stamati y Lucas Giordano, con entrada libre y gratuita. Valentino Yoverno y Fausto Paiva, gestores junto a Santino Bravi de la iniciativa, conversaron con El Litoral sobre esta propuesta en crecimiento.

El viernes desde las 18 se realizará la segunda edición del Emerger Festival, encuentro de cultura local, joven y emergente, en el que actuarán las bandas Cada Cual y Sobre Los Cuerpos, y los solistas Cami Bosch, Seba Stamati y Lucas Giordano. La entrada será libre y gratuita, y habrá propuestas gastronómicas y feria de diversos productos.

Para conocer más sobre esta iniciativa, El Litoral conversó con Valentino Yoverno y Fausto Paiva, organizadores junto a Santino Bravi de esta movida renovadora.

En banda: Cada Cual y Sobre Los Cuerpos (la agrupación en la que toca Yoverno) serán parte de la grilla.Foto: Gentileza producción

El origen

-¿Cómo surgió la idea de Emerger y cuál es el concepto?

Valentino: -La idea surgió hace ya dos años, A principios de 2019 yo iba a la misma escuela secundaria con Santino Bravi (la de la UNL), y nace a partir de la necesidad de tocar, de poder mostrar lo que hacemos. Los dos somos artistas, con él también; éramos un montón que estábamos en una situación parecida: no teníamos donde tocar, queríamos encontrar un lugar, queríamos tener una propuesta también. Empezó siendo algo de la escuela secundaria nomás, y con ayuda de algunos profesores lo llevamos a ser un proyecto para todos los artistas de la ciudad.

Nació a partir de eso: éramos muy jóvenes, también éramos todos menores de edad. Eran nuestras primeras experiencias y lo que pensábamos en ese momento, que es lo mismo que mantenemos hasta ahora) era eso: poder mostrar lo que hacemos y tener un espacio propio, cómodo y acorde.

Fausto: -Yo me uní un poco más tarde, en el primer evento (y único hasta ahora) formé parte del grupo. Mi visión es poder regalarle al artista una oportunidad de mostrar lo que siente y poder ser parte de una movida cultural que los apoye. Mediante el Emerger lo que buscamos es eso: el espacio para el artista para poder mostrar su arte.

-Esta vieja historia, especialmente para camadas nuevas, de que hay que empezar a armar la movida uno porque a veces no están los lugares.

Valentino: -O el espacio, la Ciudad en este caso.

-Claro: acá hay un apoyo de la mano del espacio físico (el Mercado). ¿La primera edición dónde había sido?

Valentino: -En Demos.

-¿Qué experiencia recogieron de esa primera edición? Cómo para decir: “Esto estuvo bueno, esto no”.

Valentino: -Una de las cosas más lindas es que en ese momento, como también era otro contexto (no como ahora, que por ahí es más difícil la organización porque seguimos en este estado de pandemia todavía) pudimos hacerlo con inscripciones abiertas. Entonces se anotaron un montón de bandas: mandaban material y entre los mismos músicos y artistas se iba compartiendo, y había un montón. Eso estuvo buenísimo: te re llena saber que Hay gente que le copa la idea, que está en un lugar igual que nosotros.

Fausto: -Había diferentes géneros.

Valentino: -Variedad en géneros, en edad, estilo.

Fausto: - A mí me pasa algo muy particular. En el ambiente del trabajo hay varios chicos que son músicos, son mucho más grandes que yo; y ahí te das cuenta que no es solamente generacional, sino que es más de los músicos en Santa Fe: cuando les contás a qué te dedicas todos te dicen: “Che, ¿no tenés un lugar?”. Por eso es lo que decía él de todas las edades y todos los géneros: es algo genial eso, que haya arte en Santa Fe y que se quiera mostrar, que se quiera compartir.

Valentino: - Esa primera movida fue lo que nos mantuvo así inspirados, activos, como para tratar de hacerlo la mayor cantidad de veces posible. Porque se retroalimentó mucho: fue re cálido el lugar con nosotros, la gente que nos dio una mano, del lugar y otras personas externas.

No sé si hay algo que haya estado mal, porque fue una primera experiencia; pero sí queremos dar esos altos de calidad de decir: “Ahora tenemos más bandas, tenemos todo un poco más organizado, sabemos qué funciona y qué no, cómo hacer la difusión”. Un montón de cuestiones.

-¿Quiénes participaron en la primera grilla?

Valentino: -El primer evento fue de tres días en tres semanas separadas. Había bandas que se estaban formando, de la escuela secundaria; bandas como Cada Cual o Sobre Los Cuerpos, que ya venían tocando hacía unos meses atrás; bandas que ya no existen, después de dos años: que se han separado y se han prestado para otras bandas los músicos. Y había también muchos artistas solistas; en total habrán sido 17, 18 entre los tres días.

Fausto: -Fueron tres días con temáticas diferentes. El qué cerró fue bandas de rock, un día de solistas, y uno de género trap. Había muchos solistas porque el trap es sin banda, pero por ahí un artista invitaba a otro que ya había tocado y colaboraban juntos en el escenario, eso estaba bueno.

-Es muy de los géneros urbanos eso del “feat”.

Fausto: -Claro.

Solistas: Lucas Giordano, Cami Bosch y Seba Stamati mostrarán sus proyectos personales en el encuentro.Foto: Gentileza producción

En transformación

-Ahora es un día, hay cinco proyectos artísticos.

Valentino: -Sobre Los Cuerpos, Cada Cual (con una nueva configuración), Lucas Giordano, Seba Stamati y Cami Bosch: esos serían los tres solistas, que tocan con banda.

-¿Cómo se llegó a esa grilla?

Valentino: -Como era en abril, en un contexto totalmente distinto, teníamos que ponernos nosotros mismos una serie de pautas para no hacer el evento lo más grande posible cuando no se puede. A muchos de ellos los conozco porque estudiamos en la misma escuela de música, y compartimos grupos de amigos; y eran artistas que no habían trabajado con nosotros: Lucas no había estado en la primera edición; Seba recién este año se largó a tocar solo con su proyecto, entonces también le podía ser muy útil también.

Fausto: -Él tocó con la banda.

Valentino: -Con Habla La Muda, que ya no está más. Cami Bosch había trabajado con nosotros, es de confianza y ya había buen trato, buena onda, y sabíamos que no íbamos a tener dificultades para contactarla. Hay artistas que no son de esta ciudad: de Santo Tomé, en la edición pasada hasta de Paraná vino uno.

Fausto: -Con Seba Stamati y Habla La Muda vinieron chicos de Rosario.

Valentino: Cami se largó solista (en aquel momento también estaba con una banda), estaba todo dado para poder hacer algo juntos de nuevo: es una masa Cami. Y con Sobre Los Cuerpos ya veníamos tocando, queríamos hacer esa fecha en ese momento. No pudimos en ese momento y la pasamos directamente para ahora, porque estamos haciendo otras cosas (yo también toco en la banda, por eso hablo en primera persona).

-Para los que lanzan su proyecto nuevo está bueno tener un espacio de relanzamiento, porque en algunos casos no han tocado nunca con sus nuevas propuestas.

Fausto: -Capaz que esos proyectos empezaron en una habitación, en un contexto totalmente diferente; en donde todo era incertidumbre y nadie podía salir a la calle. Eso es todo material nuevo, está muy bueno para aprovechar: creo que muchos nos encontramos con nosotros mismos en lo que fue la cuarentena cerrada, y es algo interesante para escuchar, algo diferente.

-A lo mejor algunos estaban listos para salir y los agarró.

Valentino: -Ahora que hace más o menos un mes que se pudo volver a hacer eventos con gente, Seba sacó una live session y metió una fecha antes de tocar con nosotros; Lucas lo mismo; los Cada Cual fueron a tocar a un parador; Cami hizo una fecha en el mismo Mercado: no me acuerdo si fue en abril o cuando recién se abrió, pero fue este mismo año. Es como que estaba todo ahí: todos con los ojos así esperando poder salir a tocar; y ahora que se puede es un disfrute enorme.

-A la hora de decir: “Tenemos una propuesta que pasa por mostrar artistas nuevos. Vamos a llegarle al público para ofrecerles algo diferente”. Es una dificultad más allá de la organización, la logística, mil detalles. ¿Cómo se invita a la gente a escuchar algo nuevo? ¿Es un problema o hay un público dispuesto a abrirse?

Valentino: -Ese es el desafío para todos. Siempre cuando se genera algo nuevo tenés las personas que van a participar, el boca en boca de ellos, y alguna que otra “campaña publicitaria” que podés llegar: a hacer si todos tus amigos comparten algo al mismo tiempo parece que está hecho a propósito.

Hay un público dispuesto a eso. Y después hay otra parte de que si vos no lo conocés no te puede gustar. Es meter mucha manija constantemente en Instagram, en todas las redes sociales.

Fausto: -Es más, este año duplicando la apuesta con el festival pasado, porque es un lugar mucho más grande, con más aforo.

Valentino: -La primera vez fueron 400 y pico de personas entre los tres días, y ahora ya el lugar está preparado para 500 o más.

Fausto: -El último día, el de las bandas, no podía meter más gente.

Valentino: -Como dice Fausto, pensamos en esa gente que tiene esa iniciativa de ir a probar qué onda, porque te puede gustar o no pero tenés que ir a conocerlo. Esa gente se va a copar, y tenemos un público de todos nuestros amigos, amigos de amigos, que van porque les gusta o para dar una mano, a bancar.

-La base está, y de ahí crecer...

Valentino: -Lo más posible. Creemos que se puede, hay que meter en eso.

Hacia el futuro

-Para adelante, ¿la idea es seguir haciendo uno al año o hacer más ediciones?

Fausto: -Eso estábamos discutiendo ayer (risas).

Valentino: -Lo que tenemos comentado, o charlado por ahora (si bien primero tiene que pasar el viernes, el sábado vemos) es ver cómo agrandar el equipo o seguir creciendo, de forma de mejorar los detalles y la cuestiones tanto de logística como recuperar la inscripción abierta. Que haya personas que solo hagan la inscripción, otras que solo hagan logística del lugar, y que sean dos días seguidos: eso también es un paso importante, de tres días en semanas distintas a dos días seguidos. Son dos días de locura.

-Pasar de pedirle a los amigos que te atiendan la puerta a darle una forma.

Fausto: -Lo que queremos es tratar de profesionalizar con los recursos que tengamos lo más posible el evento. Que ya no sea un grupo de amigos que quiere, sino empezar a pensar como una organización. Ese es uno de los problemas que tenemos ahora, que nos dimos cuenta de que tres personas para la ambición que tenemos es poco.

Valentino: -Estamos a dos manos con todo, llegamos con todo bajo control, pero si somos tres podemos ser seis y estaría todo el doble de bien, en teoría. Estamos en ese paso, y una vez que estemos crecidos nosotros (no solo en edad, porque ya pasaron dos años de la primera vez) ver cómo hacer para que el festival crezca: dos días seguidos, 12 bandas en vez de seis.

-¿Qué más se puede contar del viernes?

Fausto: -Yo me voy a encargar de los que es presentar el evento: esa es una de mis tareas además de estar con las bandas. Voy a ser la cara del evento, y lo que quiero lograr con eso es que no sea solamente para los artistas, ni para los feriantes que van a estar: quiero que la gente también sea parte de esta locura hermosa de energías. Que sea lo mismo para el que está tocando que para el que está abajo: que todos seamos parte de esta movida, porque es para todos. Más allá de que lo considero un regalo para el artista que pueda ir a mostrarse, también es un regalo para la gente que pueda ir a prestar un oído, pasarla bien, tomar algo rico ahí.

-La entrada es libre y gratuita, así que está para ir a curiosear, desde las 18.

Fausto: -A ser parte.

Valentino: -Desde las 18 va a estar toda la feria, los stands: para comer y una birra fresca siempre tiene que haber; también ropas, calcos, manualidades variadas, un artista que va a hacer pintura en vivo. Y a partir de las 20 ya van a empezar las bandas.

Fausto: -Que la gente se anime a conocer a los chicos de Santa Fe. Porque muchas veces consumimos a los de afuera y por ahí a lo propio no le damos importancia, y sin comparar niveles sigue siendo arte: todo lo que salga del corazón tiene que ser escuchado.