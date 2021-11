https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.11.2021 - Última actualización - 17:04

16:53

En su partido de despedida con grandes estrellas del deporte y La Bombonera repleta, Diego dejó una de las frases que más recuerda el mundo del fútbol.

"La pelota no se mancha" A 20 años de una de las frases más recordadas de Diego Maradona En su partido de despedida con grandes estrellas del deporte y La Bombonera repleta, Diego dejó una de las frases que más recuerda el mundo del fútbol. En su partido de despedida con grandes estrellas del deporte y La Bombonera repleta, Diego dejó una de las frases que más recuerda el mundo del fútbol.

El 10 de noviembre de 2001 se vivió uno de los momentos más importantes del fútbol a nivel mundial. En La Bombonera, cancha de Boca Juniors, se vivió la despedida del mejor jugador de todos los tiempos: Diego Armando Maradona. Pelusa se había retirado de la actividad cuatro años antes, vistiendo la camiseta del Xeneize y en un Superclásico en el Monumental, en el cual le pidió el cambio al DT en el entretiempo.

A sus 41 años el Diego hizo de las suyas. Tras un encuentro plagado de figuras de nivel mundial, le habló a todo el público presente y a todos aquellos que lo miraban desde el bar o sus casas. "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie", comenzó.

"Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoque y pagué, pero la pelota no se mancha", rezó el campeón del mundo con Argentina en 1986, regalándole así al mundo futbolero una de sus frases más icónicas.

El partido contó con dos equipos: La Selección argentina y el equipo de las estrellas. Marcelo Bielsa y Alfio Basile fueron los encargados de dirigir ambos bandos. Además Pelé estuvo presente en uno de los palcos.