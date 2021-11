De Gimnasia a Colón, el paso soñado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex defensor del Sabalero y un repaso de su vida; sus inicios, la familia, las tentaciones y lo que viene después del fútbol.

Por Luciano Barroso

Hernán Suárez, o "Pechu", como le llaman habitualmente, nació el 7 de agosto de 1974 en Ciudadela, donde se crió. Desde los 6 años formó parte del club Gimnasia y Esgrima, de su querido barrio. Jugaba al básquet, al fútbol, al vóley, también nadaba y realizaba miles de actividades más en su segunda casa, como él mismo la describe.

Fue jugador de Colón a fines de la década del '90 y de Douglas Haig, a principios del año 2000. Actualmente, mientras se desempeña en la Senior del Sabalero, se gana la vida en la Secretaría de Transporte de la Provincia.

A los 13 años decidió inclinar su vida deportiva hacia el fútbol, exclusivamente. Y fue recién en el verano de 1990, cuando un "Pechu" de tan sólo 16 años determina terminar con esa rutina de felicidad que le significaba pasar todos los días de su vida en el "Tercer grande" de la Liga Santafesina, en busca de un sueño, el sueño de todo chico, el de llegar.

En diálogo con El Litoral, Hernán Suárez hizo un repaso de su vida, profundamente marcada por la presencia del deporte, la ambición y la felicidad. La historia de un joven de Ciudadela que llegó a Primera.

"Yo me crié en el club Gimnasia y Esgrima. Nacimos acá en el barrio, a tres cuadras del "Gigante". Desde chiquito, desde los 6 años, empecé a jugar al básquet en GyE y desde ahí el club fue mi segunda casa. Yo llegaba de la escuela a mi casa, comía y a la siesta ya estaba tirando al aro en el club", comenzó en el relato.

-¿Cuándo pasaste al fútbol?

-Ese momento fue a los 13 años. Me decido por jugar al fútbol, ya que a esa edad no tenía una altura como se necesita en el básquet, a pesar de que jugaba de base, y me incliné por el fútbol. En el verano de 1990, decidí irme a probar a Colón. Ese fue el cambio, a mediados de enero, y tuve la gracia y la suerte de que quedé y empecé a jugar en séptima división.

Una anécdota que siempre cuento es que yo, cuando estaba en Pre-Mini (básquet), quedé para jugar en la Selección santafesina. En ese equipo estaba también el "Tuca" Rizzo. Increíble lo que nos pasó con él, después llegamos a jugar juntos en primera división. Los dos, de jugar al básquet, decidimos pasar a jugar al fútbol a los 12 o 13 años, coincidimos en Colón, y pudimos jugar en Primera.

-¿Cuándo te diste cuenta de que ibas a intentar vivir del fútbol?

-Ese clic lo hago cuando llega "Pancho" Ferraro a Colón. En ese momento Colón había salido campeón del Nacional B en el '95 y se formó la reserva de AFA, algo que nos abrió la puerta a varios que no teníamos contrato. Cuando llega él, empecé a tener la fe de que podía debutar en primera y cumplir el sueño de todo pibe que juega en las inferiores. Me lleva al plantel y, en enero del '97, me lleva a mi primera pretemporada, en Necochea.

Y, sobre ese período, agregó: "Cuando se acuerda de esos momentos, se le pone la piel de gallina. Hoy en día agradezco a Dios que estoy en un grupo de WhatsApp con todos esos monstruos: Saralegui, Rodríguez Peña, Cristian castillo, Luis Medero, Castagno Suárez, Nelson Agoglia, Gorostidi y toda esa banda que quedó en la historia de Colón. La humildad de esos muchachos…

-¿Cuál fue el mejor momento en Colón?

- El mejor momento en Colón fue cuando Jorge Olguín, el técnico que vino después de Ferraro, me avisa en el distrito Militar, en frente del Hospital Cullen, donde entrenábamos, que iba a jugar de titular al otro día en el clásico con Unión en cancha de Colón.

Ahí me temblaban las piernas, tenía que volver a casa a avisarle a mis viejos, preparar el bolso para almorzar con el plantel al mediodía y ya quedar concentrado hasta el otro día. Inolvidable. Me lo acuerdo como si hubiera sido ayer. Fue el clásico del '97 que ganamos con gol de Agoglia sobre la hora.

-¿La salida de Colón fue el momento más triste de tu carrera?

-Si, fue el momento más triste porque uno no se lo imaginaba. Yo había jugado 20 partidos en primera, más allá de que nunca había logrado consolidarme porque, te repito, tenía a Hugo Ibarra de 4 y a Dante Unali de marcador de punta izquierda. Mas allá de que nunca pude ser titular, me la rebusqué para jugar partidos importantísimos como contra Boca en La Bombonera.

Uno nunca espera que va a quedar libre. A los que le llegaba el telegrama era para renovar o firmar el primer contrato. Y un día voy al SAT, que ahí entrenábamos en Rincón, y a todos le había llegado el telegrama. A mí y a otros muchachos no nos había llegado. Ese día se viene el mundo abajo.

Yo no guardo rencores por las cosas que se hicieron mal. He sufrido un montón de cosas que hoy he escuchado que siguen pasando, con temas de viajes, etc. Pero yo siempre me acuerdo de las cosas lindas.

-¿Nunca se dio la oportunidad de volver a Colón?

- Me acuerdo que apenas quedo libre, en esos 6 meses que estuve sin hacer nada porque no me podía fichar en ningún lado, mi viejo había ido a hablar con Vignatti, y le ofrecía que vuelva, pero gratis. Ya uno pretendía ir a jugar un Nacional B donde podía cobrar un sueldo y por eso decido irme a jugar a Pergamino

-¿Por qué el retiro tras el paso por Douglas Haig?

-Tras dos temporadas en el club de Pergamino, el Pechu decidió dar por terminada su etapa como futbolista. La institución atravesaba una complicada situación económica, por lo que el ex Colón estuvo varios meses sin cobrar, y eso lo llevó a tomar la determinación. "Yo tenía 27 años, ahí nos vinimos a vivir a Esperanza. Fue una decisión durísima porque yo era joven todavía, tenía mucho por recorrer. En ese momento, yo había llevado a la madre de mi hijo a Pergamino, estaba embarazada y bueno, tomé la decisión.

-¿Cómo es la relación con tu hijo? ¿Qué valores tratás de inculcarle?

-Juani juega en Juventud, de la liga esperancina. Es el club más grande, con más campeonatos de la liga. Yo lo llevo desde los 4 años a practicar, siempre me encantó la predisposición que tiene. Uno le inculca que el deporte es salud, que enseña valores, principios. Soy el papá más feliz del mundo.

-¿Cuál es el mayor arrepentimiento de tu vida?

Siempre lo cuento: haber llegado a Primera y no haber aprovechado el tren. Ese es uno de mis mayores arrepentimientos. En el momento en el que más me tenía que cuidar, que tenía que ser más profesional, no lo fui. Y no me da vergüenza decirlo. Cosas que te aparecen cuando jugas en Primera… te abren el boliche, pasás primero sin hacer la cola. Y uno no lo supo esquivar. Yo estoy seguro de que, si me hubiese cuidado un poco, hubiese llegado más lejos. Siempre, con todo el que hablo, le digo que mi arrepentimiento fue ese, no haber sido más profesional.

-¿Y el mayor acierto de tu vida?

-El mayor acierto de mi vida fue ir a probarme a Colón. Porque mi idea era quedarme a jugar en Gimnasia, pero gracias a mi amigo Gabriel Ferreyra, de Ciudadela, me fui a probar a Colón. Y pude cumplir el sueño de todo hincha y de todo pibe que juega en las inferiores de Colón.