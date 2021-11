https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.11.2021 - Última actualización - 20:02

20:01

La mujer declaró en la Justicia que a pesar que tuvo contacto con varias personas del entorno del “10”, fue el propio Maradona y su hija los que optaron por esa propiedad.

Ubicada en Tigre Una agente inmobiliaria dijo que la casa donde murió Maradona la eligieron él y Gianinna La mujer declaró en la Justicia que a pesar que tuvo contacto con varias personas del entorno del “10”, fue el propio Maradona y su hija los que optaron por esa propiedad. La mujer declaró en la Justicia que a pesar que tuvo contacto con varias personas del entorno del “10”, fue el propio Maradona y su hija los que optaron por esa propiedad.

La agente inmobiliaria que le alquiló a Diego Maradona la vivienda en el barrio cerrado San Andrés de Tigre donde el astro vivió sus últimos días aseguró a la Justicia que fueron el ex futbolista y su hija Gianinna quienes dieron el "sí" por esa vivienda, muy cuestionada en la investigación.

Luego de acusaciones entre el abogado Matías Morla y las hijas sobre quién había alquilado la casa, la broker Andrea Penélope Jordan Camus aseguró ante los fiscales de San Isidro que fueron el propio Diego y su hija Gianinna quienes eligieron la vivienda.

Informó, asimismo, que por un contrato con vigencia entre el 10 de noviembre del 2020 y el 31 de enero del 2021 se pagaron de alquiler 16 mil dólares con "todos los gastos incluidos".

La broker detalló que la llamaron para buscar viviendas desde Vanesa Morla, hermana del abogado, de la oficina de este último o algún familiar de Diego. "No era una persona en particular, incluso Diego también me podía pedir", señaló.

"Yo con él siempre tuve un trato profesional, esa vez le mandé muchas fotos de casas, links. El pedido fue una casa con una habitación en suite en planta baja y el presupuesto era hasta 20 mil dólares", agregó.

Según la testigo, antes de alquilar la vivienda en el barrio de San Andrés, se buscó una propiedad en la zona de Castores pero el propietario sí o sí quería por un año de alquiler.

También otra en Villanueva pero Diego la descartó porque era de un periodista y quería evitarlos, y una última en Altamira fue desechada porque no tenía muebles.

La broker aclaró que era "difícil" alquilar una casa para Maradona porque no todos los propietarios querían hacerlo, y dijo que finalmente Diego y Gianinna se decidieron por la elegida pese a que no tenía un baño completo en planta baja.

"Era una casa normal de barrio cerrado, no digo que era un lujo", describió sobre la vivienda donde Maradona murió el 25 de noviembre del 2020.

Por último, describió que al pactar el contrato la llamaron de la oficina de Morla y fue Jana Maradona quien puso la firma.

Sobre las personas que estaban autorizadas a ingresar a la casa dijo que eran la familia de Maradona y los médicos, así como el entorno de Morla.

Finalmente, contó que el 22 de enero cuando ya había pasado casi dos meses de la muerte de Maradona, Jana devolvió la vivienda

Con información de NA