https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.11.2021 - Última actualización - 3:46

3:44

El representativo de la USR cayó 33 a 15. Este sábado, en Santa Fe Rugby, el último partido del certamen será ante Uruguay que perdió ante Salta.

Campeonato Argentino Juvenil Santa Fe mejoró pero no le alcanzó para vencer a Cuyo El representativo de la USR cayó 33 a 15. Este sábado, en Santa Fe Rugby, el último partido del certamen será ante Uruguay que perdió ante Salta. El representativo de la USR cayó 33 a 15. Este sábado, en Santa Fe Rugby, el último partido del certamen será ante Uruguay que perdió ante Salta.

Este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby (CAJ). Los partidos se disputaron entre las canchas 1 y 2 del CRAI.

El primero de los encuentros que se jugó en la cancha principal del "Gitano", fue entre el seleccionado local, Santa Fe, y el representativo de la unión de Cuyo. El equipo "celeste" (que a este partido lo jugó con la camiseta blanca alternativa), venía de caer el domingo, de manera contundente, ante Córdoba por 41 a 0.

Por su parte, los cuyanos, también quedaron relegados a jugar la semi por el quinto puesto, tras su derrota por 28 a 19 frente al seleccionado tucumano, uno de los candidatos naturales que hay en esta competencia. Santa Fe tenía un objetivo claro: mejorar en todos los aspectos respecto a ese primer encuentro. Y se puede decir que esa meta se logró, pese al resultado contrario por 33 a 15.

Fue un comienzo adverso para los conducidos por Martín Valentinuzzi que en 5 minutos ya perdían 10 a 0. Una diferencia que, en partidos de 60 minutos en total es demasiado. No obstante, a partir de ahí, Santa Fe empezó a mejorar. Mayor posesión de la pelota y varias buenas conexiones que, lamentablemente, no pudieron plasmarse en el resultado.

La recompensa de esa "levantada" local, se vio sobre el final del primer tiempo. El medio scrum, Justo González Viescas, estuvo hábil y rápido para poder penetrar la defensa cuyana. Ese envión se trasladó al inicio de la segunda etapa, cuando con un penal de Agustín Giménez, Santa Fe se puso a 5 del equipo visitante.

Pero la reacción cuyana no tardó en llegar y, luego de un penal, se sucedieron dos tries (uno tras una intercepción impecable) que ampliaron el marcador a una diferencia ya casi imposible de llegar. Otra vez sobre el final llegó un nuevo try para Santa Fe, a través de Moretti. Obtención segura en el line, buen empuje del maul, y el primera línea que apoyó luego de varios "pick and go".

Un "premio" para el seleccionado santafesino que ahora tiene como premisa vencer a Uruguay el sábado en cancha de Santa Fe Rugby Club.

Protagonistas

Justo González Viescas es el medio scrum de Santa Fe. El jugador surgido en CRAI, además tuvo el privilegio de anotar el primer try para su equipo en el torneo.

En diálogo con El Litoral, el "9" celeste comentó: "El equipo dio todo, pero no supimos aprovechar las oportunidades. Y cuando nosotros nos equivocamos, Cuyo nos marcó puntos. Respecto a Córdoba, mejoramos un montón y nos unimos como equipo para un propósito. No se nos dio, pero dejamos todo".

Al término del encuentro tuvo lugar la típica charla entre jugadores y entrenadores. "Nos dijeron que estaban orgullosos de nosotros porque por el poco tiempo que tuvimos de preparación, supimos plasmar lo que entrenamos y mejoramos mucho respecto al partido anterior", dijo González Viescas quien agregó que "el sábado daremos todo. Queremos dejar a Santa Fe lo más alto que podamos."

A su turno, el capitán del equipo, Ignacio Sapino, expresó sus sensaciones tras la derrota ante Cuyo. "Este partido, muy duro también, fue de igual a igual. Les presentamos batalla y estuvimos más concentrados en lo que hicimos. Cambiamos el juego y tuvimos una actitud muy diferente. El resultado, a mi parecer, es mentiroso, porque estuvimos mucho tiempo en campo de ellos pero no supimos aprovechar las oportunidades".

Martín Valentinuzzi, es el Head Coach santafesino y también tuvo su momento de análisis luego de caer ante los cuyanos: "Estamos algo tristes porque nos pareció que hubo momentos del partido que estábamos ahí, cerca. Pero muy conformes con el rendimiento, los chicos cumplieron con lo que le planteamos. Nos siguen sacando ventajas en los detalles, fundamentalmente en las zonas de definiciones, donde ellos estuvieron finos".

Valentinuzzi también dijo que "todo es producto de la preparación, que no fue la óptima, pero los chicos entendieron, después de Córdoba, cuál era su prueba y hoy lo asimilaron muy bien. Es un proceso en el cual estamos afinando detalles dentro del torneo".

Síntesis

Santa Fe formó con: Marcos Leguizamón, Francisco Forgioni y Tiziano Hang; Franco Peloso y Axel Rista; Ian Trossero, Emiliano Zalazar e Ignacio Sapino (Capitán); Justo González Viescas y Guillermo Mariano; Emanuel Piris, Tobías Caballo, Agustín Giménez, Santiago Mendicino y Luca Pecce.

Luego ingresaron: Felipe Moretti, Martín Barberis, Juan Casals, Augusto Labath, Facundo Scarpin, Agustín Cesano, Genaro Giombi y Julián Vázquez.

Los tantos de Santa Fe llegaron a través de un try de González Viescas, otro de Moretti, más un penal de Giménez y una conversión de Giombi.