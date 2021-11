Báez, obligado a ganar para meterse en la semifinal del Next Gen Finals

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El argentino se enfrentará al francés Hugo Gastón y en caso de vencerlo avanzará a la siguiente ronda. En tanto que Juan Manuel Cerúndolo, ya sin chances, jugará contra el español Carlos Alcaraz.

El tenista argentino Sebastián Báez enfrentará este jueves al francés Hugo Gastón por la tercera y última fecha del Grupo B del Next Gen Finals, que se juega en Milán, con la necesidad de conseguir una victoria que le permita avanzar a las semifinales.



Báez, ubicado en el puesto 111 del ranking mundial de la ATP, jugará ante Gastón (67) a partir de las 15.30 (hora de la Argentina) y si gana tiene buenas posibilidades de avanzar a semifinales.



En ese contexto, el argentino dependerá del resultado del partido que cerrará el grupo a las 17 entre el estadounidense Sebastián Korda (39) y el italiano Lorenzo Musetti (58).

Báez le ganó a Musetti y perdió con Korda, ya clasificado para las semifinales, y si el italiano supera al estadounidense, la clasificación se definirá por la cantidad de sets ganados.



La tercera jornada del Next Gen Finals comenzará a las 10 con el partido entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo (91) y el español Carlos Alcaraz (32).



Cerúndolo quedó sin chances de avanzar a semifinales tras perder los dos partidos que jugó, ante el estadounidense Brandon Nakashima (63) y el danés Holger Rune (109), mientras que Alcaraz ratificó su favoritismo, ganó sus dos encuentros y se instaló entre los cuatro mejores.



El Next Gen Finales, que cumple su cuarta edición, siempre en Milán, tiene un formato de juego ágil con partidos al mejor de cinco sets pero siendo estos de cuatro juegos (además con punto de oro cuando el marcador llega a 40-40), con un tie-break si se llega al 3-3, y los dos primeros de cada grupo serán los que avanzarán a las semifinales.

La programación de la tercera jornada es la siguiente



Grupo A



A las 10: Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Carlos Alcaraz (España)



No antes de las 11.30: Brandon Nakashima (EEUU) vs. Holger Rune (Dinamarca)



Grupo B



A las 15.30: Sebastián Báez (Argentina) vs. Hugo Gastón (Francia)



A continuación: Lorenzo Musetti (Italia) vs. Sebastián Korda (EEUU)

