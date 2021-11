Instalarán cámaras lectoras de patentes en puntos estratégicos de Humboldt

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.11.2021

8:44

Los equipos -que se suman a las 32 cámaras actuales - pueden leer patentes a diferentes velocidades. La inversión superó los 500 mil pesos.

Con el objetivo de sumar más elementos de seguridad de última generación, permitiendo un mejor control en accesos e ingresos a la localidad, la comuna de Humboldt instalará en una primera etapa tres cámaras lectoras de patentes en diferentes puntos estratégicos de la localidad.

El presidente comunal Duilio Rohrmann manifestó en diálogo con El Litoral que los equipos se sumarán a las 32 cámaras de seguridad que ya posee (entre puntos fijos y de circuito cerrado) la comuna, sumando más elementos para mejorar la seguridad pública.

“En los últimos días se han adquirido tres nuevas cámaras de seguridad lectoras de patentes de última generación, que serán ubicadas en los puntos estratégicos de la localidad. Cada uno de los equipos posee la capacidad para leer patentes, son elementos que no teníamos todavía. Estos equipos son muy útiles para mejorar la seguridad en la localidad y en la región”.

Rohrmann recordó que la localidad tiene instalada más de 32 cámaras de seguridad modernas, pero no con este tipo de tecnología. “Las cámaras que se fueron comprando en el último tiempo son de mayor calidad en cuanto a la definición de imagen, pero no tienen la capacidad de estas últimas tres que hemos adquirido. Las cámaras que tenemos actualmente por mayor calidad o definición que tengan no pueden leer la patente”.

La inversión realizada por el Ejecutivo local superó los 500.000 pesos entre las tres cámaras que pueden leer patentes a diferente velocidad.

“Eso también tiene una incidencia enorme a la hora de observar y determinar si un vehículo sospechoso paso por allí. Los equipos fueron adquiridos luego de una reunión que tuvimos con autoridades del Centro Comercial de Humboldt, con el cual vamos definiendo en cada encuentro la línea de acción para poder mejorar la seguridad. La idea es armar un centro de monitoreo, pero eso será a futuro”.

Más tecnología

En este sentido el presidente comunal remarcó que las grabaciones de las cámaras, tanto las nuevas que se adquirieron recientemente como de las 32 que hoy hay instaladas en toda la localidad, se guardan y quedan almacenadas en discos rígidos que están en la sede comunal.

“La policía tiene tiene acceso a las imágenes que capta en las cámaras, pero para ello debe pedir las grabaciones que se almacenan en equipos. Al incorporar más cámara de seguridad con más definición, necesitamos sumar más almacenamiento en el disco rígido por eso se hizo un importante inversión en aumentar la capacidad de almacenaje de las grabaciones de las cámaras, que en un principio se guardan por un lapso de 15 días”.

Rohrmann añadió que el sistema actual con el que va a contar ahora Humboldt, permitirá ver qué patente pasó por ese sector, solamente con marcar las letras y números que se están buscando.

“Entre los fijos y circuitos cerrados hoy contamos con 32 cámaras. Esto es dinámico, mi idea es inclusive proponer en una próxima reunión con el Centro Comercial, hacer un registro de las cámaras privadas que hay en el pueblo (como ya ocurre en otras localidades de la provincia y el país) que permitan en alguna situación poder resolver o identificar algún hecho. De esta forma se trabajaría articuladamente entre el sector público y privado para aumentar el número de cámaras también”.

El Jefe Comunal remarcó que la localidad cuenta con una característica muy particular por la cantidad de ingresos que tiene.

“Ahí es prioridad tener cámaras, vamos a tener que seguir invirtiendo en nuevos equipos lectores de patentes sobre todo en los ingresos. También se sumarán nuevos equipos en otros puntos del pueblo. Además tener a disposición las cámaras privadas logrará hacer más eficiente al sistema”.