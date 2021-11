Steven Gerrard se convirtió en el nuevo entrenador de "Dibu" Martínez

El inglés Steven Gerrard fue nombrado este jueves como nuevo entrenador del Aston Villa, equipo de la Premier League en donde juega el arquero del seleccionado argentino Emiliano "Dibu" Martínez y su compatriota Emiliano Buendía, según lo anunció oficialmente el club de la ciudad de Birmingham.



Gerrard, de 41 años y que estaba dirigiendo Glasgow Rangers de Escocia, reemplaza a Dean Smith, despedido en pasado fin de semana tras la derrota de Aston Villa por 1-0 ante Southampton que ubicó al equipo en la 16ta. posición con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y siete derrotas.

Steven Gerrard's first words as the new Head Coach of Aston Villa Football Club. 🗣️ pic.twitter.com/RwOQFqckU0