Next Gen Finals: Juan Manuel Cerúndolo se despidió con una derrota

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo concluyó su participación en el Next Gen Finals con sede en Milán, con tres derrotas en el Grupo A, ante el favorito español Carlos Alcaraz por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3 (7-3).



Cerúndolo, ubicado en el puesto 91 del ranking mundial de la ATP, perdió luego de una hora y 25 minutos con Alcaraz (32) en el estadio multiuso Allianz Clud, de Milán.



El argentino, de 19 años, había perdido antes sus otros dos partidos del grupo, ante el estadounidense Brandon Nakashima (63) y el danés Holger Rune (109), mientras que Alcaraz, máximo favorito al título, ganó los tres que jugó.

And he's got also this one! @alcarazcarlos03 won 4-0, 4-1, 2-4, 4-3 against Juan Manuel Cerundolo 🇪🇸👍 pic.twitter.com/ko6dNZPCEq