https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.11.2021 - Última actualización - 12:40

12:36

"Tenemos diferentes variantes. En principio, pensamos que Leo está bien. La preocupación no pasa por quién estaría, numéricamente nos sobran jugadores. Eso nos tiene tranquilos" señaló el DT argentino.

Define el equipo Scaloni habló de Messi: "En principio, está a disposición" "Tenemos diferentes variantes. En principio, pensamos que Leo está bien. La preocupación no pasa por quién estaría, numéricamente nos sobran jugadores. Eso nos tiene tranquilos" señaló el DT argentino. "Tenemos diferentes variantes. En principio, pensamos que Leo está bien. La preocupación no pasa por quién estaría, numéricamente nos sobran jugadores. Eso nos tiene tranquilos" señaló el DT argentino.

Este viernes el seleccionado argentino se medirá ante Uruguay en la ciudad de Montevideo y la gran duda del equipo sigue siendo si Lionel Messi estará a disposición para jugar el primer partido de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"Messi hizo entrenamiento diferenciado en los primeros días. Ayer intensificó un poco más y, en principio, está a disposición. Esta tarde tomaremos la última decisión" expresó el entrenador Lionel Scaloni, quien afirmó "Tenemos diferentes variantes. En principio, pensamos que Leo está bien. La preocupación no pasa por quién estaría, numéricamente nos sobran jugadores. Eso nos tiene tranquilos".

La lista de convocados tuvo varias sorpresas de jugadores jóvenes quienes fueron citados por el DT argentino "Queremos que los juveniles se vayan mezclando con los futbolistas de la Mayor. Que sepan lo que es una concentración, comer juntos, tirar una pared con ellos. Hay jugadores que ya han demostrado incluso que pueden ser una variante"

Si bien no confirmó el equipo, si pudo asegurar que el volante del Paris Saint Germain no estará disponible para jugar contra los uruguayos "Paredes está descartado para este partido. Tenemos alternativas que pueden hacerlo igual de bien que él. El resto del equipo será prácticamente el mismo del último encuentro, pero aún no lo puedo confirmar".

Por último, el entrenador se refirió a la situación que está viviendo Sergio Agüero y el tiempo que tendrá que pasar fuera de las canchas "Hablamos con el Kun. Estamos tristes porque no queremos que esto le pase a nadie. Ojalá se recupere pronto, desde acá le mandamos todo nuestro apoyo. Lo apreciamos y queremos tenerlo con nosotros. Que él sea feliz".