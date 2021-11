https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.11.2021 - Última actualización - 13:19

13:11

La "mitad" de Chanca cuesta 1.000.000 de dólares limpios y el total que tiene Colón está valuado en el doble: dos palitos "verdes" en la mano para Colón. ¿El llamado de Blanco?: propone un mega-canje por la ficha de Gonzalo Piovi.

Es la última ventana con doble opción para Racing Capria habló de la compra de Chancalay: Blanco llamó a Vignatti La "mitad" de Chanca cuesta 1.000.000 de dólares limpios y el total que tiene Colón está valuado en el doble: dos palitos "verdes" en la mano para Colón. ¿El llamado de Blanco?: propone un mega-canje por la ficha de Gonzalo Piovi. La "mitad" de Chanca cuesta 1.000.000 de dólares limpios y el total que tiene Colón está valuado en el doble: dos palitos "verdes" en la mano para Colón. ¿El llamado de Blanco?: propone un mega-canje por la ficha de Gonzalo Piovi.

Rubén Capria, quien se desempeña como Asesor Deportivo en Racing Club de Avellaneda, habló sobre su futuro en la institución académica y el próximo mercado de pases en la Academia. Entre los temas que "tocó" el "Mago", hizo referencia a uno que vincula a los dos clubes; es decir Racing y Colón. La posible compra de Tomás Chancalay, con la doble opción que tiene la entidad celeste y blanca. Además, el domingo a la tardecita y vinculado a este tema, el presidente de Racing (Blanco) llamó al de Colón (Vignatti).

-¿José, ustedes van a comprar a Gonzalo Piovi, porque nosotros queremos comprar a Tomás Chancalay?

--Víctor, ejecuten la compra de Chancalay. Nosotros estamos enfocados en la final de Santiago del Estero; después resolveremos lo de Piovi

Palabras más, detalles menos...ése fue el ida y vuelta, con un dato no menor: los dos dirigentes de clubes grandes a los que José Néstor Vignatti "adora" como amigos son Víctor Blanco, justamente; el presidente de Racing. El otro, por cuestiones más que obvias, es Jorge Brito, hombre fuerte de River Plate (no hace falta aclarar el tema Alario, Aldave y los alemanes).

La historia de Chancalay inicia en febrero de este año, cuando Adrián Ruocco (agente FIFA de "Chanca", el mismo de Tevez) aceptó renovar un contrato que estaba a casi nada de vencerse. Con el fantasma de Galván revoloteando, Colón aceptó negociar desde atrás, sabiendo que tenía "las de perder". Si bien nunca Ruocco ni el jugador dijeron que se irían libres, había algunas ofertas haciendo ruido.

En ese momento, al poner el gancho por varios años más (el 16 de octubre del año pasado el club sólo informó "Tomás Chancalay renovó su contrato con Colón"), Adrián Ruocco exigió dos cosas:

-1) Que el cargo del préstamo de salida fuera accesible. Fue así: sólo 100.000 dólares pagó Racing a Chancalay por un año

-2) Que la opción de compra parcial fuera accesible. Fue así: 1.000.000 de dólares "limpios" por la mitad de la ficha (50 por ciento de los derechos económicos)

-3) Que la opción de compra total fuera accesible. Fue así también: 2.000.000 de dólares "limpios" por el ciento por ciento de la transferencia

Ahora, con un Chancalay que ya jugó 37 partidos y marcó 12 goles en Racing, se acerca el momento de la última doble ventana con opción de compra a favor de La Academia.

"Todavía no está definido, pero es muy probable que a (Tomás) Chancalay y a (Enzo) Copetti se les compre parte de sus fichas. (Joaquín) Novillo está en evaluación y será muy importante la opinión de (Fernando) Gago, que al fin y al cabo es el entrenador", manifestó Capria y aclaró: "No se ha especulado en relación a la cláusula y obligación de compra de Novillo. Está relegado deportivamente, pero la cláusula no tuvo que ver. Hoy, Fernando Prado está teniendo un gran nivel y Nery (Domínguez) está consolidado como central", fue lo que declaró el mánager de Racing, Rubén Capria.

Por lo visto, al decir del "Mago", la decisión de Racing está tomada. Cuando dice "parte de sus fichas", se refiere a ese cincuenta por ciento a cambio de 1.000.000 de dólares "limpios" para Colón.

¿Qué buscó Víctor Blanco (presidente de Racing) con el llamado de hace algunas horas a José Vignatti (presidente de Colón?: asegurarse un mega-canje sin poner dinero arriba de la mesa. Gonzalo Piovi, jugador campeón que está en el equipo de Eduardo Rodrigo Domínguez, llegó de Racing a préstamo y con opción de compra. Casualmente (aunque las casualidades no existen), el costo de la ficha que debe pagar Colón para quedarse con el rendidor zurdo es de 1.000.000 de dólares.

Palabras más, palabras menos: "Dame la mitad de Chancalay, yo te dejo a Piovi y cada un paga los impuestos, comisiones, etc.". Mientras Racing, con Gago, mira a futuro y arma el nuevo equipo, Colón ya se enfoca en el Madre de Ciudades, donde el 18 de diciembre jugará la segunda final del año (tercera en dos años con Vignatti) por el Trofeo de Campeones, posiblemente ante River Plate. O sea, Racing piensa en Chanca; Colón piensa en River. Por ahora, el canje "no aplica".

Goltz y Delgado: "No los apuren en nada"

Como se sabe, se vienen tres partidos en una semana en la comarca rojinegra y Colón está a cinco partidos de una nueva final; en este caso el 18 de diciembre en Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades. Si bien el "Barba", con el clásico en la última, no quiere que el equipo baje la intensidad que recuperó de local, también ya tiene su segunda final en el radar.

Paolo Duval Goltz sufrió un desgarro y en el caso del "Chelo" Delgado se trata de una distensión. Por lo que trascendió, el mismo Eduardo Domínguez le habría sugerido al staff médico que "no los apuren en nada y se recuperen bien. Que vuelvan cuando puedan estar al ciento por ciento de su capacidad".

Esta frase del entrenador sabalero no hace otra que empezar a enfocar, de manera lógica y entendible, en el gran partido que tiene Colón en el semestre: la final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero el sábado 18 de diciembre.