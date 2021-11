https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: Día de la Tradición, falta de identidad y otros mensajes Los lectores de El Litoral se comunican para dejar sus opiniones, reclamos y sugerencias.

Día de la Tradición y falta de identidad

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"El acervo cultural de una comunidad presupone la totalidad de las manifestaciones de un pueblo en las lides culturales y artísticas que comparten sus habitantes, con sus hábitos más tradicionales; por eso está netamente ligado a la identidad del mismo ya que se fueron formando con el aporte de las sucesivas generaciones que nos antecedieron. Pareciera que en estos momentos todo eso ha quedado reducido sólo a algunas fiestas que aún se llevan a cabo en los colegios del interior de nuestro país. Es bueno destacar como así también felicitar a esos padres que le inculcan a sus hijos esas costumbres, para que en el devenir del tiempo haya quienes sigan siendo los encargados de trasmitir nuestra herencia. Quisiera ver otros espectáculos y menciones en los distintos lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sí festejan Halloween vistiendo a los niños para la ocasión, pero donde hoy no veo gauchitos en la calle. Mucho menos algún comentario referido a la fecha. Somos afectos a festejar las costumbres de otros países, como si eso nos calificara mejor... Nuestro problema la falta de identidad".

Doble discurso

ALELIO BENÍTEZ, DE GUADALUPE OESTE

"Quiero hacer un llamado a todos los jubilados nacionales principalmente a los que cobramos la mínima. Por favor: no votar a esta gente mentirosa que tenemos en el gobierno. Mientras la Señora cobra $ 1.600.000 de su jubilación y la pensión que tiene del marido, el títere del presidente habla de los jubilados y en realidad nos está sacando la plata... Mientras la Cámpora manda en el Anses y en el Pami. Por favor, les pido que no voten al peronismo. Yo fui durante 35 años dirigente gremial y sé lo que es esta gente. Gracias por el espacio".



Calcados con papel carbónico

ALFREDO SALOMÓN

"Veo que la campaña política que están haciendo para las próximas elecciones son todas calcadas, con papel carbónico. Exactamente iguales, hasta la sonrisa es la misma. ¿Pero fundamentan cómo lo van a hacer? ¿Tienen en cuenta las necesidades prioritarias de la Nación?, ¿o van para adelante nomás y lo único que ofrecen es la remanida sonrisa? Eso no me hace pensar en nada positivo".

Desacuerdo

UN LECTOR ARGENTINO

"Me da profunda tristeza y amargura ver la Casa Rosada coloreada con los tonos del orgullo lésbico, gay, y no sé qué otras yerbas. Me produce una profunda desazón, porque no puede ser esa una política de Estado. Esa corriente agrupa a una porción absolutamente minoritaria de la población argentina y me parece que está mal que desde el gobierno nacional se imponga a los ciudadanos aceptar esa corriente. Por eso, pintar la Casa del Gobierno de la Nación con estos colores el día 6, me parece que es un desatino, un abuso, algo traído de los pelos, que no se ajusta al sentir de los argentinos. Es hora de que terminemos con estas minorías autoritarias y dejemos de darles tanta importancia y tanta agenda. Los políticos con tal de juntar dos o tres votos más recurren a cualquier cosa y esta es una de las herramientas".

Semáforo peatonal

MARÍA DEL CENTRO

"Escribo nuevamente para solicitar que coloquen semáforos peatonales en la intersección de Av. 27 de Febrero y San Luis, y en 27 de Febrero y La Rioja. Están marcadas las sendas peatonales, está el camino indicado en la plaza y plazoleta para que los caminantes transiten por allí, pero no hay manera de observar los semáforos que dan paso a los automóviles. De modo que uno tiene que adivinar cuándo aprende a cruzar. Paso por allí todos los días y he visto familias, madres con bebés, adultos mayores, intentando cruzar a suerte y verdad. En cualquier momento se produce una tragedia. Muchas gracias por publicar este mensaje".

Llegan cartas

Un trámite y algunas reflexiones

FEDERICO G. COCO

Tengo 90 años. Debía presentar un certificado de supervivencia ante la Caja de Seguridad correspondiente; concurrí a la Seccional 8va, en la que amablemente me informaron que desde hace mucho no realizaban ese trámite y me sugirieron concurrir al Registro Civil N°3; allí fui, acompañado por mi esposa como testigo. Me sorprendieron con la noticia de que ya no lo hacen, y atienden solamente bodas. No pude aprovechar ese Servicio porque estamos casados hace 60 años. Entonces me indicaron una oficina Municipal en las inmediaciones. Ya en el sitio, nos exigieron fotocopia de nuestros DNI, que no teníamos por ignorar ese requisito. Al ver la existencia de una fotocopiadora pregunté sobre la posibilidad de hacer las copias. Me respondió la empleada que era de uso "personal", y me señaló un negocio con un gran cartel que anunciaba, "Fotocopias". Crucé con gran riesgo la Av. General Paz, intersección con Hernandarias. El negocio cerrado, no atendía. Regreso a la Oficina en la que ante mi insistencia, me hacen hablar con una persona de rango superior, quien me aclara que la fotocopiadora no es personal, porque no sería posible brindar ese servicio a la gran cantidad de personas que concurren. No se me ocurrió preguntar cuántas de todas "esas personas que concurren" tienen 90 años... pero el hombre, con su último átomo de humanidad, accedió y nos fotocopió los DNI. ¡Al fin tengo mi certificado!

Escribo para que reflexionemos: en un país pobre y quebrado, que sin embargo parece rico, tenemos un Registo Civil exclusivamente para bodas, y por oposición, una Oficina que carece de una fotocopiadora disponible para la gente que concurre.

Una zona roja sin iluminación

GLADIS BRISTIEL

Ante quien corresponda de la Municipalidad:

En la avenida Aristóbulo del Valle hay un montón de luces (en la calle me refiero) que están apagadas. Se han llevado algunos plafones y no los volvieron a reponer.

Estamos en una zona roja, desde calle Larrea hasta Gorriti. Son muchas las luces apagadas o quemadas, y ya no sabemos más adónde llamar. Hacemos reclamos y nadie viene. Tenemos negocios, hay inseguridad, nos están robando, etc., etc.

Por calle Matheu no tenemos recolección de basura. Tiran todos los residuos en la avenida, frente a una ermita de la Virgen. Es una vergüenza, porque los perros destrozan y desparraman todo, hay pañales, animales muertos... La excusa de que no pasan es porque el camión toca los cables, porque las calles no están en condiciones. Yo pienso que los vecinos no vamos a ir a subir los cables ni a arreglar las calles: le corresponde a la Municipalidad. Para eso estamos pagando impuestos.

Ya que están iluminando toda la ciudad, me parece perfecto que coloquen luces donde no tienen, pero que también miren a dónde están rotas y procuren reponerlas. Muchas gracias por publicarme este reclamo tan importante.