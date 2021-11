Se pone en marcha el GP de Brasil

La actividad oficial para el Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, que se correrá el domingo por la 19na fecha del campeonato y en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) buscará afianzar su ilusión de quedarse con la corona, se pondrá en marcha este viernes con una práctica y la clasificación para el sprint.

La tanda de ensayos se hará entre las 12.30 y 13.30, hora argentina. Luego, de 16 a 17, se hará la clasificación para el sprint del sábado, una modalidad que se puso a prueba esta temporada en los GP de Inglaterra e Italia y se repetirá en Brasil.

El material que faltaba por llegar ya está en el circuito. Se está descargado y se entragará ya a equipos. No habrá problemas para mañana



