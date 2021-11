González tras ser desafectado: "no entiendo nada, hace 18 días que vengo dando positivo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero de la Fiorentina expresó su desconcierto sobre el contagio de coronavirus que lo dejó al margen de la doble fecha FIFA.

Nicolás González marcó su malestar y su desconcierto luego del cuadro de coronavirus que lo desafectó de la Selección Argentina. “Hace 18 días que vengo dando positivo”, resaltó sorprendido.

El delantero de Fiorentina habló en ESPN F12 sobre su caso particular. Pese a estar vacunado, dio positivo de Covid-19 en repetidas ocaciones y se perderá la doble fecha de Eliminatorias.

González no había sufrido un cuadro de coronavirus anteriormente. “Pensé que solamente eran 10 días”, contó en el programa. Su incertidumbre sobre su propio contagio lo llevó a reírse de la situación. “Ni yo entiendo”, dijo entre risas.

“Me duele porque yo trabajo para estar ahí, obviamente que no me la quiero sacar nunca”, cerró sobre su sensación tras no poder vestir la camiseta de la Selección en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.