https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.11.2021 - Última actualización - 18:54

18:53

Este jueves por la tarde se realizó otra convocatoria en el centro de la ciudad del noroeste santafesino para recordar a Raquel Rosana Vázquez y reiterar el pedido del esclarecimiento del caso.

Tenía 16 años Crimen de la adolescente en San Cristóbal: la familia reiteró el pedido de justicia Este jueves por la tarde se realizó otra convocatoria en el centro de la ciudad del noroeste santafesino para recordar a Raquel Rosana Vázquez y reiterar el pedido del esclarecimiento del caso. Este jueves por la tarde se realizó otra convocatoria en el centro de la ciudad del noroeste santafesino para recordar a Raquel Rosana Vázquez y reiterar el pedido del esclarecimiento del caso.

Por Noelí Rojas





La familia de Rosana, como la llamaban sus allegados, convocó a una nueva marcha pasado el mediodía de este jueves, en donde pidió a todos los vecinos de la ciudad de San Cristóbal que se acerquen con carteles en los que se pueda visualizar el pedido de justicia por el homicidio de la adolescente de 16 años, que ocurrió el lunes por la noche durante una pelea entre varios jóvenes. Al intentar intervenir para detener la pelea, Rosana recibió un golpe, se desvaneció y falleció minutos después en el hospital local.

En cuanto al caso no hay mayores novedades. Según los testigos, el responsable del crimen de Rosana es un joven de iniciales L.A.P. de 14 años, también de la ciudad de San Cristóbal, quien ya fue reintegrado a sus familiares.

Familiares y amigos de la víctima decidieron continuar con las marchas en los próximos días y ya confirmaron que este viernes, a las 8.30, la convocatoria es frente al Juzgado de la ciudad de San Cristóbal. Posiblemente el domingo por la tarde se realice otra en el centro de la ciudad.

Este jueves, alrededor de 70 personas se acercaron a la esquina de Caseros y Alvear, donde se realizó una ronda y varias mujeres escribieron un mensaje en la calle con aerosoles en reclamo de justicia.



Su hermano, Néstor Fabián Vázquez, expresó: “Queremos hacer un pedido de justicia por nuestra hermana, queremos que nos escuche el pueblo, que nos escuche todo el mundo, que queremos justicia aunque sea un menor, queremos que pague porque nos destrozó la vida. A mi mamá no sabemos cómo sacarla adelante, tenemos una vida que no sabemos cómo seguirla, de dónde sacar fuerza, queremos que alguien pague, que nos ayuden y que nos apoyen. Queremos seguir haciendo marchas hasta que nos den una respuesta, lo único que queremos es que esa familia se vaya del pueblo. También nos está apoyando otra familia que pasó por lo mismo acá, tampoco tuvo justicia y el chico anda suelto y libre. Nosotros queremos que no pase lo mismo, que nos escuchen y que esto se termine”.

Asimismo, el hermano de Rosana mencionó que hasta el momento lo que le explicaron a la familia es que al ser menor de edad el agresor, la justicia no puede actuar como ellos desean. “Lo único que nos dicen es que es menor y no puede pagar, que no pueden hacer nada, que la justicia está hecha así, que no se puede cambiar, queremos que se cambie y que pague”.