https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.11.2021 - Última actualización - 20:34

20:29

La bailarina escribió, cantó y produjo su nuevo tema que será el primero de una serie de doce; su novio tuvo un papel muy importante en este nuevo trabajo

Su novia debutó como cantante Luciano Castro protagoniza el video de "Uy", el primer tema musical de Flor Vigna La bailarina escribió, cantó y produjo su nuevo tema que será el primero de una serie de doce; su novio tuvo un papel muy importante en este nuevo trabjo La bailarina escribió, cantó y produjo su nuevo tema que será el primero de una serie de doce; su novio tuvo un papel muy importante en este nuevo trabajo

Flor Vigna es una persona aventurera y, si hay algo que puede destacarse de su carrera, es que no tiene miedo a probar cosas nuevas. Así, desde que saltó al mundo de la fama, pasó por el mundo de la televisión, experimentó en el deporte, se consagró como una gran bailarina y en el proceso acumuló más de 5 millones de seguidores en Instagram. De esta manera, se convirtió en una de las influencers destacadas de la Argentina. Ahora, lista para ir por más, realizó su gran debut musical.

Después de casi dos años de arduo trabajo, Flor publicó su tan esperada canción, “Uy”. Con un ritmo movido de esos que obligan a pararse a bailar, letra pegadiza y una estética llena de color, su primer tema promete convertirse en un hit del verano.

Días antes del estreno, Vigna reveló que esta sería la primera de las doce canciones que produjo durante el último año y medio.

Asimismo, aseguró que es “la más pícara” y que se trata de “mirar por el retrovisor y notar que ese novio o trabajo te queda chico”. Todo lo que prometió, lo cumplió. Cada palabra transporta a ese momento en el que uno mira atrás y decide que no quiere volver ahí, que eso que quedó pertenece solamente al pasado.

Mientras este fue su trabajo más atrevido, el resto -esas once canciones que aún no fueron dadas a conocer- exploran su lado más filosófico y dejan ver esa vulnerabilidad que solo puede volcarse en el arte. “En algunas canciones escribí mi diario íntimo más o menos. A veces no te das cuenta y sos vos la que estás ahí en la canción y lo ves cuando la terminaste, es algo inconsciente”, explicó a Caras.

El proceso fue duro, intenso y, a pesar de que ya está comenzando a dar sus frutos, no fue gratuito. Unos par de días después de haber terminado la grabación del videoclip, la ahora cantante terminó en cama con una terrible gripe. Según comentó en las redes sociales, la presión de trabajar día y noche en el proyecto “le bajó” en el tramo final.

Nada de eso fue en vano y cada gramo de esfuerzo se ve reflejado en la calidad del video. Cambios de vestuario, elaboradas coreografías y muchas piruetas se combinan dentro de un proyecto que es digno de ver. Pero, además del talento, hay un ingrediente extra que hace que todo funcione mejor y ese es el amor.

Vigna blanqueó hace muy poco su relación con Luciano Castro y se los ve a ambos más felices que nunca. Tan enamorados están que él se ganó un lugar especial en el proyecto de la cantautora y protagonizó parte del video.

“’Lu me da mucha seguridad y me motiva mucho con todo lo de la música. Siempre me da su criterio y su parecer. Tenerlo en el videoclip además le dio un sentido muy sensible y muy personal”, aseguró, horas antes del gran estreno.