Liga Santafesina: se define el torneo, ¿se define?

La Salle depende de sí mismo y si le gana a La Perla será campeón. Argentino se encuentra a un punto y quiere arrebatarle el título en la última fecha. Puede haber hasta triple empate, con Colón de San Justo involucrado.

El torneo de Primera División de la Liga Santafesina llega a su fin este sábado y La Salle buscará coronarse campeón luego de mantenerse como líder prácticamente de punta a punta. Pero Argentino de San Carlos y hasta Colón de San Justo todavía mantienen esperanzas de que esto no ocurra y ser uno de ellos los que den la primera vuelta olímpica pospandemia.

El "Colegial" visitará a La Perla del Oeste (transmisión de Radio Gol, 96.7, relata "Cachi" Retamar); el "Tino" se presentará en el Gigante de Ciudadela ante Gimnasia y Esgrima y el "Conquistador" será local nada menos que de su clásico rival, Sanjustino. Los encuentros involucrados en la definición del certamen se disputarán en el horario oficial de las 17 horas y tendrán como antesala los respectivos de Reserva.

Para comprender todas las alternativas posibles, bueno es repasar cómo quedó la tabla de posiciones de cara a la fecha final. La Salle es el líder con 49 unidades y más atrás aparecen Argentino, con 39, y Colón de San Justo, con 37; el resto ya piensa en otra cosa.

Los números muestran que el equipo de Martín Mazzoni es el único que depende de sí mismo: si gana en Recreo Sur será inalcanzable para todos y se alzará con su tercer título de Primera División liguista. También puede ser campeón empatando e incluso perdiendo, pero en ambos casos necesitará que la suerte -y los resultados de sus adversarios- lo acompañen.

Para festejar empatando, tendrá que esperar que Argentino no le gane al "Pistolero" mientras que no le importará lo que ocurra en el Portón del Norte porque con un punto deja fuera de competencia al rojiblanco. En caso de sufrir una derrota dependerá de que no gane Colón de San Justo y que pierda Argentino.

Entonces, el elenco sancarlino es el otro que tiene chances de gritar campeón este sábado sin prolongar la definición. Para eso necesita ganar en Ciudadela y que no lo haga La Salle.

Después hay una amplia variedad de posibles empates en la primera posición que requieren como condición excluyente (pero no exclusiva) una derrota de La Salle. Así de claro: sumando un punto, el Jobson elimina toda opción de desempate.

Si las cosas le salieran al revés a los dirigidos por "Patita" Mazzoni, podrían igualar en el primer lugar solamente con Argentino si estos igualan ante Gimnasia y los de Fabián Nicolai no ganan el clásico. También podrían igualar únicamente con Colón de San Justo si este derrotara a Sanjustino y Argentino perdiera con Gimnasia.

Finalmente, existe también la posibilidad de un triple empate. Para eso hace falta que pierda La Salle, empate Argentino y gane Colón de San Justo, así todos quedarían con 40 puntos.

La programación

Colón de San Justo-Sanjustino (Juan Bonnin); Sportivo Guadalupe-San Cristóbal (Demian Carnevalle); Unión-Independiente, en el Super Manuel Corral (Mariano González); La Perla del Oeste-La Salle (Maximiliano Moya); El Quillá-Nacional, en el Predio Fraternidad Deportiva (Maximiliano Manduca); Pucará-Ciclón Racing (Nicolás Mottier); Gimnasia y Esgrima-Argentino de San Carlos (Enzo Silvestre); Universidad-Colón en Colonia San José (Matías Pereyra); Ateneo Inmaculada-C. C. y D. El Pozo (Martín Arce).

En el ascenso

Este sábado también se jugará la penúltima fecha del torneo de Primera "B", que tiene a dos equipos peleando por el ascenso directo y al resto por clasificarse al reducido o hacerlo en la mejor ubicación posible.

En la carrera por el primer puesto, Banco Provincial visitará a Loyola y Nuevo Horizonte a Peñaloza. Ambos se encuentran igualados con 48 puntos.

Además, la jornada presentará estos encuentros: Vecinal Galvez-Arroyo Leyes, Floresta-Def. de Alto Verde, Belgrano-Las Flores, Los Canarios-Santa Rosa, Dep. Agua-Ciclón Norte, Los Juveniles-El Cadi, Juventud Unida-Nobleza y Don Salvador-Atenas. Los Piratitas sumará los puntos correspondientes a su partido con Centro Ex Cadetes.

Tercera final

El tercer partido del torneo de Futsal que definirá al campeón del torneo "Andrés Ripke", entre Colón y Universidad Nacional del Litoral, se disputará el próximo lunes 15 de noviembre a las 22.15, en el Estadio Roque Otrino.

Federal Amateur

Argentino de San Carlos y Colón de San Justo representarán a la Liga Santafesina de Fútbol en el Torneo Regional Federal Amateur. Cada uno estará en una zona de tres equipos donde los dos mejores clasificarán a la próxima fase. La primera ronda comenzará el 21 de noviembre.

La fecha 3 del Femenino

En Primera A, habrá duelo entre los líderes El Quillá y Las Flores II. Además, en la B, Argentino enfrentará a La Perla del Oeste y Deportivo Santa Rosa recibirá a Nobleza. Primera A, 15.45, Colón-Pucará en el Predio Fraternidad Deportiva; 16.15, El Quillá-Las Flores e Independiente-Unión; Comuna de Sauce Viejo-Peñarol en Atenas; La Salle-Santa Fe FC en San Cristóbal. Primera B: 12.30, Santa Rosa-Nobleza; 14.30, Argentino de San Carlos-La Perla del Oeste, en Santa Rosa; 14.30, Atenas-El Cadi; 14:30, San Cristóbal-C. C. y D. El Pozo; 17.45, Los Crack de Guadalupe-Newell´s, en el Predio Fraternidad Deportiva.