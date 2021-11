La Salle y Argentino, a todo o nada

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Salle y Argentino de San Carlos pelean palmo a palmo el título de cara a la última fecha. Colón de San Justo también conserva chances matemáticas de forzar un desempate. Un repaso por todo el contexto de un final apasionante.

Por Ignacio Pueyo

El líder La Salle Jobson (40) y su escolta, Argentino (39) dirimen este sábado el destino de la Liga Santafesina de Fútbol. Después de un año con muchas idas y vueltas, finalmente el certamen doméstico de fútbol tendrá un desenlace, que puede ser con un campeón este mismo fin de semana, y hasta con la posibilidad de una final o un triangular. Es que un poco más atrás llega Colón de San Justo, con 37 unidades.

El Colegial ha sido el equipo más regular del torneo, manteniéndose en los primeros puestos durante todo el año. Durante este Torneo Apertura apenas ha perdido dos encuentros (Sanjustino y Gimnasia), y se impuso en importantes duelos como el clásico frente a Ateneo Inmaculada por 1 a 0.

"Creo que estamos en este lugar porque La Salle hizo un torneo muy bueno en general. Todos los partidos, con distintos rendimientos, en algunos se jugó mejor y en otros peor, otros que dominamos, otros que no; pero en general se vio un equipo duro, maduro, convencido de lo que quiere. Me parece que el grupo tiene cosas muy claras, y las demostró en todos los partidos que tuvimos, incluso perdiendo. Por eso me parece que hoy estamos en este lugar" señaló el entrenador Martín Mazzoni en una entrevista con Pasión Liga previa al último partido frente a El Quillá.

Dentro de ese plantel, La Salle cuenta con grandes jugadores que se han instituido como estandartes en los últimos años, mientras asoman jóvenes promesas que forman así un gran complemento.

En el arco, la seguridad y experiencia de Lisandro Pérez son una garantía en un equipo que completó en este año nada menos que diez partidos con la valla invicta. En defensa, la jerarquía y firmeza de Juan Ignacio Bianco también son una garantía, que combinados con el trabajo en mitad de cancha de José Mendoza y Patricio Copello dan mucha seguridad. En ataque, Nicolás Bianco asegura los goles, mientras que es muy bien asistido por jóvenes como Facundo Silvestro, Julián Lemercier y Tomás Fontanellaz. Estos son solo algunos nombres, tal vez los más destacados, de un equipo que cada sábado demuestra por qué está donde está.

Claudio Cenci. El histórico goleador del "Tino" sancarlino en un gran momento y esperando la gran definición del torneo.Foto: El Litoral

No obstante, un pasito más atrás y pisándole los talones está un grande de la Liga como Argentino de San Carlos. El "Tino" cuenta también en su plantel con gran cantidad de jugadores nacidos futbolísticamente en la institución.

"Hay un proyecto del club en el cual la idea es jugar con todos chicos del club. Tenemos únicamente de afuera a Ayrton Gómez y al 'Monito' Bernia, que en realidad él es jugador del club. La verdad que estamos muy contentos con eso también. Hoy por hoy hay 37 chicos entrenando, y solamente hay dos chicos de afuera, de los cuales uno es jugador del club, así que estamos muy contentos con eso" contó hace algunos días Cristian Giupponi, entrenador del elenco sancarlino.

Argentino también cuenta en sus filas con jugadores de una enorme jerarquía y trayectoria en las canchas de Liga Santafesina. El arquero del equipo es Luis Leiva, quien desde hace varios años es el dueño del arco albiceleste. Además, atrás cuenta con dos laterales fulminantes en el ataque como Ayrton Gómez y Arturo Iturraspe, mientras un relojito como Gabriel Schwich se hace dueño de la mitad de la cancha. En ataque el Tino también tiene varios ases bajo la manga como Franco Rolón, hoy goleador del torneo con 12 tantos, y un histórico de la talla de Claudio Cenci, que con 36 años convirtió 9 goles en este certamen.

Sin dudas el final será apasionante. La calidad está presente en cada uno de los equipos, y en esta última fecha se definirá qué sucederá: ¿Tendremos campeón en esta jornada? ¿Quién será? ¿Habrá desempate para conocer al mejor del Torneo Apertura? Todo esto y mucho más este sábado en la Liga Santafesina de Fútbol.

Haciendo cuentas

La Salle es el único equipo que depende de sí mismo. El Colegial necesita ganarle este fin de semana a La Perla del Oeste en Recreo para dar la vuelta olímpica automáticamente. Si empata, deberá esperar que Argentino no gane para ser campeón. Por otra parte, si La Salle pierde, y Argentino de San Carlos le gana a Gimnasia en Ciudadela, el Tino será el campeón. Para que haya una definición entre estos dos equipos La Salle debe perder y Argentino empatar.

Por su parte, Colón de San Justo debe ganar nada más y nada menos que el clásico de local ante Sanjustino, y luego esperar resultados. El Rojo solo puede forzar una final o un triangular. Para eso debe ganar, que La Salle pierda y que Argentino no gane.

