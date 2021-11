Cinco argentinos se presentan en los cuartos de final del Challenger de Montevideo

El rosarino Federico Coria enfrentará este viernes al bonaerense Santiago Rodríguez Taverna por los cuartos de final del Challenger de Montevideo, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 52.080 dólares, mientras que también jugarán otros tres tenistas argentinos: Facundo Bagnis, Juan Ignacio Londero y Camilo Ugo Carabelli.



Coria, nacido en Rosario y ubicado en el puesto 70 del ranking mundial de la ATP, es el máximo favorito al título y jugará a partir de las 15 ante el tenista de Pilar Rodríguez Taverna (355) por un lugar entre los cuatro mejores del certamen uruguayo.



El ganador se medirá mañana en semifinales con el vencedor del cruce que animarán el santafecino Bagnis (78), tercer cabeza de serie, y el boliviano Hugo Dellien (130), a jugarse no antes de las 16.30.



El cordobés Londero (159), por su parte, enfrentará no antes de las 16.30 al brasileño Thiago Monteiro (95) y el vencedor jugará este sábado en semifinales con el porteño Ugo Carabelli (216) o el español Jaume Munar (89), segundo favorito al título.



El partido entre Carabelli y Munar se jugará a las 18 y será el último de la jornada, ya que no habrá programación nocturna como sucedió durante la semana debido a que desde las 20 se enfrentarán Argentina y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

🇦🇷 Camilo Ugo Carabelli is on fire in Montevideo. Through to the QFs in style. 🚀🔥🎯@camilougo | @uruguayopen pic.twitter.com/C8T7A1kgTT