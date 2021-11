Sebastián Báez irá por la final del Next Gen Finals

El bonaerense Sebastián Báez, uno de los mejores exponentes de la nueva camada de tenistas argentinos, se medirá este viernes con el español Carlos Alcaraz en una de las semifinales del Next Gen Finals, una suerte de Masters Sub 21 que se juega en Milán.



Báez, ubicado en el puesto 111 del ranking mundial de la ATP, jugará no antes de las 17 (hora de la Argentina) ante Alcaraz (32), el máximo favorito al título del certamen que tiene como sede el estadio multiuso Allianz Clud, en Milán, sobre superficie rápida y bajo techo, y con televisación de la cadena ESPN.

