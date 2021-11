https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.11.2021 - Última actualización - 13:20

13:18

La cantidad de personas inscriptas para vacunarse contra el covid-19 llegó al 85% del total en toda la provincia. El domingo no habrá inoculaciones por las elecciones, sí el lunes pese a ser feriado.

Pandemia Ya son 3.000.000 los inscriptos para vacunarse contra el Covid-19 en toda la provincia de Santa Fe La cantidad de personas inscriptas para vacunarse contra el covid-19 llegó al 85% del total en toda la provincia. El domingo no habrá inoculaciones por las elecciones, sí el lunes pese a ser feriado. La cantidad de personas inscriptas para vacunarse contra el covid-19 llegó al 85% del total en toda la provincia. El domingo no habrá inoculaciones por las elecciones, sí el lunes pese a ser feriado.

Ya son 3.000.000 los inscriptos para vacunarse contra el coronavirus en toda la provincia de Santa Fe. Esta cifra fue anunciada por la propia ministra de Salud, Sonia Martorano, en el vacunatorio más grande de Argentina: el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario. La población total en todo el territorio santafesino ronda los 3.500.000 personas. Los 3 millones representan entonces el 85% de la totalidad. Hay 300.000 niños menores de 3 años que no van a ser inoculados contra el covid-19. “Solamente quedarían unas 200.000 personas en toda la provincia que no adhirieron (que no se inscribieron)”, comentó Martorano.





En cuanto a las dosis, ya un hay 85% con al menos una dosis y un 66% con el esquema completo. Es decir, las dos dosis. Con relación a los grupos que se vacunan por estos días, la titular de Salud aseguró: “El grupo de 3 a 11 años y los de 12 a 17”. También se aplican terceras dosis de Sinopharm a mayores de 50 y pacientes inmunodeprimidos.





Se informó tambié que con motivo de las elecciones generales del domingo, no habrá vacunaciones en esa jornada. Sí se inoculará el lunes próximo a pesar de que será feriado. Por otra parte, se confirmó que el gobierno argentino donará un millón de vacunas de AstraZeneca a otros países. “Es una medida que todos los países que tienen stock donan a aquellos que no tienen. Nadie se salva solo. No es en la provincia ni en el país. Es en el mundo. Esto comenzó con un caso en Wuhan, China así que hay que vacunar al mundo entero”.