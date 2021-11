https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.11.2021

14:05

Barcelona

Agüero sobre su carrera: "si me dicen que no puedo seguir, no sigo más"

El delantero del equipo culé y la Selección Argentina se refirió a los rumores sobre su retiro y expresó que "es cuestión de tener paciencia".

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Las últimas horas fueron una revolución para la vida deportiva de Sergio Agüero. Tras haber sufrido una arritmia en pleno partido del Barcelona, el jugador debió ser hospitalizado y por cuestiones de seguridad deberá estar varios meses sin acercarse a una cancha. Para colmo, el medio español Catalunya Ràdio aseguró que los últimos estudios del jugador no habrían arrojado buenos resultados y que ya se pensaba en su retiro. Ante esta situación, el Kun debió salir a poner paños frios a tanto alboroto y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, escribió en la red social. Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021 Pero el jugador también dialogó con la Pía Shaw, periodista del programa Los Ángeles de la Mañana, y brindó más datos sobre su salud. “Ahora estoy esperando para hacer las pruebas. Todavía no hice la primera. Raro lo que se dice, después veremos qué es lo mejor. Ahora es cuestión de paciencia”, relató Shaw las palabras que le escribió el ex jugador del Manchester City desde la capital de Cataluña. “Volví para que me vea el médico. Ahora me quedó acá para seguir con la recuperación”, agregó en relación a un viaje que hizo a Andorra en los últimos días. “Esto del corazón lleva tiempo. Por lo menos, son seis meses. Yo ya tengo 33 años. Esperar seis meses más otros tres meses de entrenamiento para ponerme bien es complicado”, agregó el exIndependiente. Por último, la panelista dejó un frase que le escribió el Kun si se confirma que por su problema cardíaco no puede continuar jugando. “Si me dicen que no puedo seguir, no sigo más”, contó Shaw que le dijo el futbolista que alcanzó a jugar sólo cinco partidos en el club blaugrana y en el que anotó un gol en el clásico que el por entonces conjunto de Ronald Koeman cayó ante el Real Madrid como local.

