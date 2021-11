Mercedes confirmó la penalización para Hamilton en el GP de Brasil

El piloto inglés Lewis Hamilton recibió hoy una penalización de cinco puestos para la parrilla del Gran Premio de Brasil como consecuencia del cambio de motor de combustión interna en su Mercedes, según confirmó la página oficial de la Fórmula 1.





El séptuple campeón del mundo luchará para, en el mejor de los casos, obtener la sexta posición en la carrera del domingo aunque podrá discutir con el neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull y líder del campeonato, el primer lugar en el sprint de mañana que reparte puntos.





La decisión de la escudería Mercedes ocurre cuando Hamilton (293.5) está segundo a 19 unidades de Verstappen (312.5) a falta de cuatro fechas para la finalización del torneo. En octubre pasado, el piloto inglés recibió una penalidad de diez puestos por otro cambio en el motor de combustión interna.

