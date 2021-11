https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.11.2021 - Última actualización - 15:33

15:25

La heredera de la cadena de hoteles contrajo matrimonio con el emprendedor Carter Reum en una boda que durará tres días La pareja se ha dado el sí quiero en una mansión de Los Ángeles que perteneció a Barron Hilton, el difunto abuelo de la novia

A sus 40 años Fiesta de tres días y 10 vestidos de novia: se casó Paris Hilton La heredera de la cadena de hoteles contrajo matrimonio con el emprendedor Carter Reum en una boda que durará tres días La pareja se ha dado el sí quiero en una mansión de Los Ángeles que perteneció a Barron Hilton, el difunto abuelo de la novia La heredera de la cadena de hoteles contrajo matrimonio con el emprendedor Carter Reum en una boda que durará tres días La pareja se ha dado el sí quiero en una mansión de Los Ángeles que perteneció a Barron Hilton, el difunto abuelo de la novia

A la cuarta va la vencida. Al menos para la millonaria rebelde, la influencer de influencers y ahora activista Paris Hilton, que se ha llegado a comprometer otras tres veces anteriormente, aunque en ninguna de ellas la relación ha culminado en el altar. No le ha resultado fácil, pero tal y como escribió en su cuenta de Instagram hace varios meses, “cuando encuentras a tu alma gemela no solo lo sabes, lo sientes”.

La celebridad de 40 años ha dado el “sí quiero” con el empresario Carter Reum en un entorno muy significativo para ella, ya que la mansión de Bel-Air (Los Ángeles) en la que han pronunciado sus votos perteneció a su abuelo, Barron Hilton. En sus jardines se alza una enorme carpa que ha acogido a invitados con nombres tan sonados como Kim Kardashian, Bebe Rexha o Emma Roberts.

El emprendedor de éxito Carter Reum se declaró a su novia el pasado 17 de febrero con un anillo de diamantes diseñado por Jean Dousset —nieto de Louis Cartier—, una pieza inspirada en el techo de cristal del Grand Palais de los Campos Elíseos que se complementa a la perfección con la reputada extravagancia de Hilton. Reum asistió a la Universidad de Columbia y es un conocido empresario de tecnología en Hollywood. Su fama comenzó cuando cofundó junto a su hermano Courtney la marca de licores naturales VEEV Spirits, que vendieron en 2016 para centrarse en su empresa de capital de riesgo Messier 13.

Desde su lanzamiento hace cinco años, la firma de los hermanos Reum ha invertido en importantes empresas como Lyft, Snapchat y Pinterest. El ahora cuarto marido de Paris Hilton también es autor. En 2018, publicó el libro Atajo a su startup: Acelere el éxito con consejos poco convencionales desde las trincheras, un manual de jugadas prácticas tanto para empresarios aspirantes como experimentados.

Sin embargo, no es el único que se ha entregado a sus proyectos. Paris Hilton ha estrenado este año su nuevo rol como activista, una imagen que ha ido construyendo piedra a piedra, adaptándose a las necesidades de su perfil mediático, consciente de que para seguir siendo relevante en 2021 se debe apoyar al menos una causa social. Una nueva imagen que Reum ha respaldado, tal y como ambos han demostrado de cara a la prensa. Fue hace unos meses cuando posaron juntos en la escalinata del Capitolio de Utah, después de que Hilton testificara contra el antiguo internado de este estado al que atendió en su adolescencia y donde llegó a sufrir abusos.

Esta nueva etapa le ha proporcionado una autenticidad que no había mostrado nunca antes a sus seguidores, y que quiere seguir exponiendo en su primer podcast, de nombre This is Paris, en el que promete abrirse a sus potenciales oyentes.

Ha sido en este mismo podcast en el que horas previas al enlace ha confesado que iba a ser “una boda de cuento”, que contará con tres días de festejos en los que no faltará de nada, tal y como también ha corroborado Reum en el último episodio del podcast de su esposa.

“Me siento muy afortunada de haber encontrado al amor de mi vida en el momento perfecto”, ha asegurado Hilton al portal E!News en una entrevista reciente, “Carter es todo lo que podría haber esperado y soñado. Leal, bueno, romántico, guapo, considerado, amable, brillante y perfecto para mí en todos los sentidos. Creo que todo en la vida pasa por una razón, y que estábamos hechos el uno para el otro”, ha declarado.

Orgullosa de su enlace, la heredera del imperio hotelero no ha escatimado a la hora de proporcionar todos los detalles a sus seguidores. En su cuenta de Instagram ha lucido su vestido de novia, un Oscar de la Renta bordado con motivos florales y cuello cerrado. No ha renunciado al tradicional velo, que deja ver unos pendientes de brillantes, a juego con su anillo de compromiso. “Mi ‘para siempre’ comienza hoy”, ha escrito.

Un “para siempre” que no llegó a compartir con su anterior pareja, el intérprete de origen ruso Chris Zylka, con quien mantuvo una relación de dos años que acabó en 2018 con la cancelación de los planes de boda y una disputa en la que Zylka pedía que la heredera del imperio hotelero le devolviera el gran diamante de 20 quilates que le había entregado como anillo de compromiso. La pieza, creada por la firma Green & Co y valorada en dos millones de dólares (1,7 millones de euros), ya había dado mucho que hablar porque Hilton la perdió en una ocasión mientras bailaba en una discoteca, e hizo parar la música y a los asistentes para recuperarla.

Hilton y Carter se conocen desde hace más de 15 años, pero no fue hasta hace dos años cuando dieron comienzo a su relación. Gracias a varios amigos en común, coincidieron en una celebración de Acción de Gracias en 2019 en Los Hamptons, donde ambos sintieron un flechazo, según desveló la activista en sus redes sociales el pasado diciembre. “Desde el momento en que nos miramos a los ojos, supe que había algo especial en ti. Siempre estaré muy agradecida por haber ido a Los Hamptons el Día de Acción de Gracias. Sé que todo esto ha pasado por una razón. Amo todo de ti, y todo lo que has hecho por mí. Has cambiado mi vida de muchas maneras y me has convertido en la mujer que siempre estaba destinada a ser. Y nunca me he sentido tan feliz ni tan viva”, confesó entonces.