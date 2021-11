Vacunación Covid: la próxima semana Santa Fe comenzará a aplicar la tercera dosis

“Puede ocurrir que haya personas que se vacunaron y en el transcurso del año desarrollaron una enfermedad ontológica o autoinmune. No las tenemos detectadas en el registro, por favor hablen con sus médicos ya que, si les indican la vacuna, vienen con su certificado de la enfermedad de base y la reciben”, continuó.

POBLACIÓN EN GENERAL

En este sentido, Sonia Martorano, hizo mención a la cantidad de santafesinos que adhirieron al mega plan de vacunación contra el Covid-19. “Llegamos a los 3 millones de inscriptos en la vacunación, es decir que hay un alto porcentaje de nuestra población que manifestó que desea vacunarse. Piensen que 300 mil personas están dentro del grupo de 0 a 3 años, por lo que solo quedan en la provincia el 5 %, es decir 200 mil personas que no adhieren. La mayoría sí se vacunó o manifestó su voluntad de hacerlo”.

“Con una dosis tenemos al 85% de la población, el 66% con el esquema completo que va a aumentar en estos días ya que llegan las dosis para completar el esquema de las personas de 3 a 11 años (se cumplen los 28 días) y los de 12 a 17 años”.

SIN VACUNACIÓN EL DOMINGO

Finalmente, la ministra de salud recordó que el próximo domingo 14 de noviembre, con motivo de celebrarse las elecciones generales en la provincia, la jornada de vacunación estará suspendida. “Queremos que todas las personas participen del acto democrático por lo que retomamos el lunes el operativo de vacunación”.

UNA PROBABLE TERCERA OLA POR NO VACUNADOS

Por su parte, el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, informó sobre la posible llegada de una tercera ola de contagios al país. “Tiene que quedar claro que la pandemia no terminó. Y en el mundo se habla de esta tercera ola que a algunos países los afectó tanto como las anteriores, por haber relajado las medidas de distanciamiento, el no uso de barbijo, pero principalmente porque hay gente que no comprendió la importancia individual y colectiva, el compromiso con mi propia vida pero fundamentalmente con la del otro, el acto solidario que supone adherir a la vacunación”.