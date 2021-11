Hamilton logró la pole para el Sprint del Gran Premio de Brasil de la F1

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), campeón vigente y segundo en el actual campeonato, logró la pole position para el Sprint de mañana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, modalidad de clasificación que se pone a prueba esta temporada.

Su escolta fue justamente el líder del torneo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con quien mantiene un duelo apasionante y por momentos "caliente" camino a la corona 2021.

Será el tercer Sprint de la temporada, luego de Inglaterra e Italia: una carrera de media hora que dará tres, dos y un punto a los tres primeros y determinará la grilla para el GP del domingo.

En este caso hay una salvedad: Hamilton fue penalizado con cinco lugares por el cambio de motor de combustión interna en su Mercedes y en el mejor de los casos (es decir ganando el Sprint de mañana), ocupará el sexto puesto de la grilla dominical.

Hamilton, séptuple campeón mundial, clavó el reloj en 1.07.934 para quedarse con la pole. Verstappen lo siguió con 1.08.372.

