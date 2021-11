Triunfazo de Argentina en Uruguay: un gol dibujado y el "Dibu" agrandado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.11.2021 - Última actualización - 22:36

22:32

Argentina venció a Uruguay con un golazo de Di María y una actuación extraordinaria de Emiliano Martínez y el "Cuti" Romero. La selección de Scaloni llegó a 28 puntos, es escolta de Brasil, le sacó 8 puntos al tercero y si bien no está matemáticamente adentro, jamás una selección se quedó afuera de un Mundial con esa sumatoria.

No necesitó de un buen partido, le bastó con un golazo y con un par de rendimientos individuales que fueron sobresalientes (Martínez y Romero) más este envión que trae un seleccionado que, por más que a veces juegue mejor que en otras oportunidades, sabe lo que quiere, tiene confianza y no para de ganar. Aún sin Messi en la cancha (se lo preservó, jugó los últimos quince minutos y seguramente arrancará el martes ante Brasil), el equipo logró sacar adelante el compromiso. De eso también se trató, de entender que iba a ser un partido duro, difícil y que había que estar a la altura de esa exigencia. Quizás Uruguay no hizo las cosas tan mal para perderlo ni tampoco Argentina lo hizo tan bien como para merecer la victoria. Pero fue un partido que se definió en detalles. Argentina encontró lo que no pudo conseguir Uruguay -el gol- y con eso, más la fortaleza defensiva y la sensación de imbatibilidad que brinda su arquero, se quedó con un triunfo que nos pone en la escalerilla del avión a Qatar.

Tres aspectos quedaron bien claros en esos 45 minutos iniciales:

1) La enorme contundencia de Argentina, que aprovechó la única jugada adentro del área para convertir a través de un golazo de Di María, quien capitalizó una pelota que robó y le entregó Dybala, para meter un chanfle imposible para Muslera.

2) La capacidad que tuvo el equipo, durante un pasaje de no menos de 15 minutos, para controlar el partido a partir de la tenencia de pelota. Es cierto que sin atacar, lateralizando y esperando que saliera Uruguay a intentar una presión alta que le abriera espacios a Argentina en su sector ofensivo para meter los pelotazos para Lautaro Martínez -de poco trabajo en el primer tiempo- o Di María.

3) La actuación sobresaliente de dos artífices en el rendimiento individual argentino: "Dibu" Martínez y el "Cuti" Romero. Extraordinarios los dos. El "Dibu", para atajar un mano a mano a Nández en el mismo comienzo del partido, cuando Argentina no había conseguido en esos cinco minutos iniciales ni siquiera pasar la mitad de la cancha y, posteriormente, para reaccionar con rapidez ante un remate de Vecino, al margen de una cuota de suerte en ese disparo de Suárez que pegó en el palo y que el propio centrodelantero no pudo definir en el rebote. Y el "Cuti", porque mostró una jerarquía asombrosa e implacable para quedarse siempre con la pelota.

Así se consumieron los primeros 45 minutos, con un planteo muy claro por parte de Argentina que se acentuó con el golazo tempranero de Di María: tenencia de pelota en el sector defensivo, tránsito rápido por el medio o directamente el pelotazo largo para aprovechar la mayor velocidad y el adelantamiento natural de los uruguayos, que tuvieron que salir a buscar el partido casi en desventaja desde su mismo comienzo.

Salvo un mano a mano de Piquerez que se fue desviado en el arranque del segundo tiempo y un cabezazo de Alvarez, cambiando la trayectoria de la pelota -había sido un centro del mismo Piquerez- que se fue por arriba del travesaño, cualquier otro intento de Uruguay terminó en las manos de Martínez, inclusive aquél remate sobre el final de Alvarez que arrancó en un error del arquero y una salvada providencial, porque le pasó por debajo del cuerpo pero se recuperó y la controló.

El ingreso de Joaquín Correa por Dybala (sintió una molestia muscular y por eso salió), le dio algo de profundidad a Argentina, más allá de que a Correa le faltó contundencia para aprovechar esas oportunidades y definir un partido cuyo resultado se mantuvo en vilo hasta el mismo final por la estrechez del resultado.

Scaloni fue referescando al equipo de mitad de cancha hacia adelante, con ingresos sucesivos de Angel Correa, el Papu Gómez, Palacios y el mismo Messi, que se metió en el partido en el cuarto de hora final para tratar de tener la pelota y a partir de ese control, volver a aquél pasaje del primer tiempo en el que le sacó la pelota a Uruguay y dominó el juego, aún sin atacar, pero moviendo inteligentemente el balón. Ese momento fue el más solvente de Argentina, porque en otros momentos le cedió pelota y terreno, asumiendo también un riesgo que se vio disminuido notoriamente por el excelente trabajo de Martínez y Romero, los dos mejores a la hora de analizar individualmente al equipo.

Se animó Nahuel Molina, otro de los jugadores para rescatar, proyectándose un poco más en el primer tiempo y obligando a que el equipo recueste el juego por el sector derecho, algo que se repitió mucho durante casi todo el partido. Aceptable lo de De Paul, sin gravitación en caso de los otros dos volantes y con escasa participación de los de arriba, sobre todo en el primer tiempo y merced a que la selección prefirió siempre el manejo de la pelota como argumento de tenencia, de posesión y no con el objetivo puesto en la búsqueda deliberada de hallar espacios para lastimar a la defensa rival.

Ganó Argentina sin hacer demasiado, sin jugar un buen partido, aprovechando la virtud de Di María para convertir un golazo y hacerle honor a la cinta de capitán que le cedió Messi, más la sobresaliente actuación del "Cuti" Romero y el "Dibu" Martínez, que fueron las grandes figuras de un triunfo que nos acerca considerablemente al Mundial de Qatar, hecho para el que sólo resta tiempo, porque los méritos para hacerlo ya fueron sobradamente acumulados.

Hacía cinco años que Messi no era suplente

Lionel Messi jugó su 15to partido con la Selección Argentina ingresando desde el banco de relevos, en esta oportunidad ante Uruguay en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, y a raíz de algunas molestias físicas que arrastra desde hace semanas.

Aunque en estos últimos días se especuló con la posibilidad de que de todos modos fuera titular, Messi acordó con el DT, Lionel Scaloni, arrancar en el banco.

Foto: Reuters

"Hay muchas cosas por delante para él tanto en la selección como en su equipo", explicó Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino.

Lio tiene molestias en los isquiotibiales izquierdos y un dolor en una rodilla que le impidieron jugar para Paris Saint Germain en los partidos contra Bordeaux, por la liga francesa, y contra el RB Leipzig de Alemania por la Liga de Campeones de Europa.

El problema en los isquiotibiales aparecieron en el encuentro del 29 de octubre ante Lille y debió ser reemplazado por Mauro Icardi. El dolor en la rodilla es intermitente y se explica por la fuerte falta que le cometió el venezolano Adrián Martínez a inicios de septiembre en Caracas por la novena fecha de las Eliminatorias.

Antes de sumarse al plantel para esta convocatoria, Messi pasó por Madrid para hacerse un tratamiento, y aunque logró una mejora física, acordó con Scaloni esperar en el banco. Entró a falta de 15 minutos para el final, en reemplazo de Gio Lo Celso, con la idea de tener la pelota para conservar el 1-0.

La última vez que Messi había comenzado en el banco de relevos un partido de la Selección fue el 15 de junio de 2016, ante Bolivia, en la Copa América Centenario jugada en los Estados Unidos.

Síntesis

Uruguay 0 | Argentina 1

Uuguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Joaquín Piquerez; Matías Vecino; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Brian Rodríguez; Luis Suárez. DT: Oscar Tabárez.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Angel Di María, Lautaro Martínez y Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni

Gol: en el primer tiempo, a los 7m. Di María (A)

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Joaquín Correa por Dybala (A) y Facundo Torres por Brian Rodríguez (U); 9m. Alejandro Gómez por Lautaro Martínez y Angel Correa por Di María (A); 18m. Agustín Alvarez Martínez por Vecino (U); 30m. Lionel Messi por Lo Celso (A) y Mauro Arambarri por Bentancur (U); 35m. Exequiel Palacios por De Paul (A) y Fernando Gorriarán por Nández (U)

Cancha: Campeón del Siglo (Montevideo)

Arbitro: Alexis Herrera (Venezuela).