Viernes 12.11.2021

Diplomacia

Federico Polak renunció a su cargo en la embajada de España: "No es ético percibir una remuneración sin ser útil"

El ahora ex funcionario lamentó no haber logrado “desempeñar en plenitud las tareas encomendadas” y agradeció a Ricardo Alfonsín.

El Representante Especial para la Promoción de la Actividad Empresarial en España, Federico Polak, presentó su renuncia al cargo y afirmó que "no es ético percibir una remuneración sin ser útil". El funcionario de la Embajada que lidera en España Ricardo Alfonsín presentó su dimisión ante el canciller Santiago Cafiero. "No es ético percibir una remuneración sin ser útil al Estado", resaltó Polak, quien se desempeñó años atrás como vocero del ex presidente Raúl Alfonsín. En su carta de renuncia, señaló: "No he logrado desempeñar en plenitud las tareas encomendadas, pese al alentador clima de negocios que se generara desde un principio con empresas españolas y empresas argentinas internacionalizadas". Polak agradeció a Ricardo Alfonsín y destacó "su personal estilo de gestión". Además, en la dimisión, que tiene fecha del 9 noviembre, expresó: "Esta renuncia aliviará costos al erario público -no es ético percibir una remuneración sin ser útil al Estado- además de facilitar una apropiada gestión al Señor Embajador". El ahora ex integrante de la sede diplomática es abogado y fue militante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), además de interventor del PAMI, entre el 2000 y el 2001. Con información de NA.

