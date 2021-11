Niegan haber hecho presiones para ascender a dos militares cercanos a Pedro Castillo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Niego categóricamente haber dicho que se ascienda a nadie", explicó el ministro peruano de Defensa, Walter Ayala, quien fue convocado por una comisión del parlamento para explicar su actuación en los ascensos de los ex comandantes José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, actualmente pasados a retiro. Su interpelación duró casi tres horas.

El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, cuestionado por haber querido favorecer presuntamente con ascensos a dos militares cercanos al gobierno de Pedro Castillo, negó haber ejercido presiones con ese fin y aclaró, a la vez, que solo preguntó por la cuestión. "Yo niego categóricamente haber dicho que se ascienda a nadie. Que se haya preguntado, sí, es verdad, se preguntó", explicó Ayala, que fue convocado por la Comisión de Defensa del parlamento, que lo interpeló por casi tres horas.

El lunes último, los ex comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, respectivamente, denunciaron que fueron presionados por el presidente Pedro Castillo, el ministro Ayala y el secretario de Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, para ascender a altos mandos militares.

Los ex comandantes indicaron que los ascensos eran irregulares porque no cumplían con las exigencias de mérito requeridas y porque hubieran salteado el debido proceso de designación, por lo que no accedieron al presunto pedido presidencial. Al día siguiente fueron pasados a retiro, en supuesta represalia por no cumplir con las órdenes del jefe de Estado.

Ayala señaló ante la Comisión de Defensa que tiene un "enorme respeto" por las Fuerzas Armadas. "El presidente ha confiado en mí. Yo he actuado de la mejor manera y me puse la camiseta por el Ministerio de Defensa. He sido transparente y a las pruebas me remito", manifestó el ministro.

La polémica sobre el tema vino a sumarle otro problema a Castillo, que tuvo a varios ministros al borde de la censura del Congreso y hasta investigados por la justicia. El jueves, por ejemplo, la fiscal general Zoraida Ávalos abrió una investigación preliminar contra Ayala y Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y ascenso ilegal, ambas infracciones previstas y sancionadas en el Código Penal.