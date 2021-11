https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.11.2021 - Última actualización - 3:55

3:52

"Tiene un poco más de recorrido que el que tenía yo, pero en el manejo de la pelota y la gambeta, lo veo identificado a mi juego", dice el ex enganche tatengue, autor de golazos que quedaron grabados en el recuerdo. Le gusta cómo juega el equipo: "Con dos o tres de experiencia va a andar muy bien".

La sentencia del "10" que la tenía "atada"... Luis Abdeneve: "Imanol Machuca es muy parecido a mí cuando jugaba" "Tiene un poco más de recorrido que el que tenía yo, pero en el manejo de la pelota y la gambeta, lo veo identificado a mi juego", dice el ex enganche tatengue, autor de golazos que quedaron grabados en el recuerdo. Le gusta cómo juega el equipo: "Con dos o tres de experiencia va a andar muy bien". "Tiene un poco más de recorrido que el que tenía yo, pero en el manejo de la pelota y la gambeta, lo veo identificado a mi juego", dice el ex enganche tatengue, autor de golazos que quedaron grabados en el recuerdo. Le gusta cómo juega el equipo: "Con dos o tres de experiencia va a andar muy bien".

Si se hiciera un ránking de los cinco jugadores más habilidosos que se pusieron la camiseta de Unión, a través de la historia, Luis Abdeneve estaría. Seguro que estaría. Siendo diestro, la llevaba tan "atada" a la pelota a sus pies, que parecía un zurdo. Abdeneve era el típico jugador capaz de "sacar de la galera" una jugada maravillosa, de provocar el gesto de admiración seguido del aplauso espontáneo. Es por esa razón que hizo verdaderos golazos. Y vistiendo la camiseta de Unión (jugó casi 100 partidos), muchos recordarán aquélla obra de arte en el arco de la redonda, ante Newell's, una noche que se la recordará por siempre como "la noche del gol de Abdeneve".

-¿Te gusta Unión, Luis?

-Veo un potencial importantísimo y una calidad de jugadores que superó mis expectativas. Yo tenía mis dudas de la respuesta de esos jugadores cuando lo hicieran con gente. Se nota que ese año y pico de experiencia de jugar con tribunas vacías le sirvió a los chicos para tomar confianza y la verdad es que el cambio no se notó, cuando apareció el público en los estadios. Creo que con dos o tres de experiencia, este equipo tiene que andar muy bien.

-¿Ves que con algunos retoques se puede mejorar?

-Mirá, en cada puesto hay dos jugadores. Te doy el ejemplo de Blasi-Vera, Corvalán-Esquivel o Corvalán-Portillo, según lo tengas a Corvalán de lateral o de central... Me gustaría por ahí que llegue un central de experiencia para que lo apuntale a Calderón. Y en el medio hay buenos jugadores. Me gusta el equipo.

-¿En quién te ves representado?

-¿Por mi estilo de juego?, ¡en Machuca!... Me veo muy parecido a Machuca. Quizás él tenga más recorrido que el mío, pero en el manejo de pelota y la gambeta cortita me hace acordar a mí. No me quiero comparar ni nada de eso, pero lo veo con un estilo parecido. Creo que la gambeta nunca murió y este pibe retrotrae lo que uno hizo en el pasado. Parece un jugador de otro tiempo.

-¡Se gambetea poco en el fútbol argentino, Luis!...

-El otro día hablaba con un colega tuyo y él definió de una forma brillante al fútbol argentino: dijo que el fútbol argentino no es rápido, se juega apurado. Y no es lo mismo, se confunde la rapidez con el apuro. Y acá se juega apurado, por eso coincido y me gustó esa frase. Fijáte que cuando aparece un jugador que frena la pelota y juega, el equipo mejora. Lo ví inclusive en los partidos de Eliminatorias.

-Y otra cosa, además de lo poco que se gambetea: cada vez hay menos enganches...

-Y uno tiene que escucharlo dos horas a Lavolpe diciendo que el enganche murió... ¡Será para él, pero no se puede decir que no se puede jugar con enganche!... Hay técnicos que no quieren o no les gusta. Yo lo respeto. Pero para mí, el enganche no murió.

Luis Abdeneve, un jugador que desde las inferiores de Unión llegó a Primera deslumbrando a principios de los ´80´ por su gran habilidad. Foto: El Litoral

-¿En qué hay que mejorar al jugador de fútbol?

-Hablando de lo estrictamente futbolístico y no de otros temas, hoy los chicos deben mejorar en la recepción de la pelota, que es un aspecto de la técnica individual. El otro día le pasó a Machuca, por ejemplo, que por no recepcionar bien el balón se perdió una ocasión de convertir. Eso considero que debe ser el objetivo a resolver para mejorar el juego individual.

-¿Se puede enseñar a gambetear?

-No creo que se le pueda enseñar a gambetear, porque eso viene de la cuna... Pero se puede mejorar, tanto la gambeta como el remate, la recepción, la bajada de balón... Se puede insistir para que el jugador se anime y lo haga.

-Hablaste de Machuca, ¿qué otro jugador te gusta de Unión?

-Me gusta mucho Cañete, tiene pausa, gambeta, toque distinto. También Nardoni, aunque es otro puesto. Roldán es una aparición interesante en el mediocampo. Fue un acierto de Munúa el hecho de haber armado el mediocampo como lo armó en los últimos partidos.

-¿Y Luna Diale?

-Luna Diale es rápido, encarador, más delantero que volante... Machuca es interesante, joven, puede mejorar, me gusta... Creo que también Luna Diale tiene algunas cosas que tenía yo cuando jugaba.

-¿Te sorprendió que Platense te haya homenajeado como lo hizo cuando vino a jugar contra Unión?

-Me sorprendió porque pasaron muchos dirigentes y nunca lo hicieron. Se debe seguramente a que está Juan Amador Sánchez, que se conoce a todos los jugadores del fútbol argentino, no se le escapan estos detalles y le agradezco al presidente, que aceptó el homenaje. Yo traté siempre de dejar el mejor recuerdo y creo que los seis o siete goles que hice en Platense fueron importantes y se acuerdan.

-Hablando de esos goles, ¿sos consciente de que con uno de esos, sólo con uno, te vendían a Europa si fuese en este tiempo?

-¡Obvio...! Fijáte que hoy juegan cuatro partidos y están vendidos... La única vez que tuve la chance de ir a Europa, fue a Racing de Santander.

-¿Y qué pasó?

-Devolví los pasajes, me quedé a jugar en Unión, por menos plata y ese año descendimos.

¡No me digas!....

-Se enojó mi representante y también tuve que ligarme el reproche de mi esposa.

-Casi terminás sin representante y divorciado (risas).

-Uff.. Fue un enojo enorme de los dos, pero en el caso de mi representante, fue más por el dinero que perdía por esa transferencia... No yo, porque el jugador siempre se lleva la menor parte.

-¿Te gusta el juego de Munúa?

-Lo veo transparente y, por haber sido arquero, es sorprendente la forma en que para a los equipos. Es una grata sorpresa. Ojalá tenga suerte y que se le den los resultados. El juego que emplea me gusta mucho.

-¿Qué opinás de la Secretaría técnica que se formó con Battión, Limia y Amut?

-Fue otra grata sorpresa, porque se le dio un lugar a Roberto que es un pibe espectacular y Limia atajó mucho tiempo en Unión, conoce el club, rindió en gran forma y dejó una gran imagen... A mí, me encantaría volver a estar en el club.

-Hay una "movida" para sumar gente con pasado en el club...

-¡Por eso...! Y si no soy yo uno de los elegidos, pero se busca a gente con pasado en Unión, me sentiría feliz igual porque es lo que se está necesitando y creo que los ex jugadores tenemos mucho para aportarle al club.