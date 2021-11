Insólito: para Pitana la "bicicleta" de Farías fue "conducta antideportiva"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 13.11.2021 - Última actualización - 10:29

9:38

Es lo que expresó el juez que dirigió la final del Mundial 2018 en Rusia. El ambiente del fútbol argentino, consultado por El Litoral, calificó de "ridiculez" la sanción a "El Niño" de Colón.

...Y un día la palabra se hizo carne. La frase "están matando al fútbol" quedó patentada hace una semana por Néstor Fabián Pitana (misionero, 46 años) en el estadio Brigadier General Estanislao López, la casa del campeón de la Argentina, cuando Colón le ganaba a Platense ante su gente. Facundo Farías, un chico de apenas 19 años, un puñado de partidos en Primera, algunos goles y millones de rumores de ofertas, decidió hacer lo que hizo desde el primer momento que debutó en la Primera de Colón: jugar como en la calle, en el potrero, en el "picado", en ese baldío que ya no está.



"Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece", escribió hace años el inmortal Eduardo Galeano. Para quienes mendigamos "una jugadita distinta" que rompa tanta pelota quieta, marca a presión y pelota revoleada por los aires, lo de Facundo Farías contra Platense fue un vaso de cerveza helada en el medio del desierto del Sahara.

Lo concreto es que luego de varios días de buscar, rascar e investigar, El Litoral accedió de manera exclusiva a dos palabras increíbles, dañinas, inentendibles e inexplicables: "Conducta antideportiva". Eso fue lo que amplió el juez Néstor Pitana en los mismos vestuarios del Cementerio de los Elefantes cuando lo consultaron el porqué de la amarilla a Facundo Farías. Para este misionero, otrora gran juez que claramente "ya está de vuelta" en todo sentido, "tirar una bicicleta" es tener una conducta antideportiva.





La "jugada antideportiva" de Farías ante Platense ¿Qué opinás?



Para vos, la "bicicleta" de Farías puede considerarse "conducta antideportiva"? — El Litoral (@ellitoral) November 13, 2021

El amigo Diego Armando Wikipedia explica que "la bicicleta es una jugada de regate en el fútbol que consiste en pasar las piernas alrededor de la pelota. Muchas veces se realiza en paralelo a un jugador contrario, previamente encarándolo sin que sepa hacia qué dirección puede ir el atacante con el balón, lo cual hace esta técnica bastante eficaz. Pelé y Garrincha se destacaron en la década de 1960 por realizar esta jugada". Si se dice, generalmente, que "todo árbitro es, en parte, un futbolista frustrado", no tengo dudas que Néstor Pitana (lento, agresivo, soberbio) lo es. Sólo alguien frustrado puede entender que es "anti-deportivo" o "anti-juego" el hermoso gesto técnico que inventó Facundo Farías contra Platense.



En medio de la locura, primero la amarilla y después el informe de Pitana, el viejo abanico de pelotudeces del fútbol criollo: "El partido estaba 2 a 0'". Sí, claro: estaba 2-0 y faltaba tiempo. ¡No estaba 6 a 1!. Los dos estaban en partido.

Un ex árbitro internacional argentino, de lo más importantes en los últimos años para la FIFA, que prefiere el anonimato, fue contundente ante la consulta de El Litoral: "Una locura total, los jugadores tienen la libertades que se las dan las reglas de juego en hacer una gambeta, lo que quieran. Tenés que ser muy fino para entender que lo está haciendo de ex profeso para burlarse del rival. Hay que ser muy fino, tendría que haber sido muy evidente. Lo de este chico Farías no me parece que se estuviera burlando de nadie; al contrario. Está mostrando sus dotes, hace ésas cosas...bienvenido sea. Una locura lo que hizo Pitana, que viene teniendo unos cuantos problemas en el final de su carrera. Me parece que el ego, de lo que fue, se lo está comiendo".



Lo cierto es que esa amarilla absurda, con el ridículo informe posterior de Néstor Pitana en el escrito en AFA, lo saca a Facundo Farías del próximo partido contra Racing en el Cilindro de Avellaneda. Un caso que, a todas luces, si Colón no estuviera a las puertas de otra final (¿contra River?), que dicho sea de paso podría dirigir el mismo Pitana (lo pitó en San Juan cuando fue campeón), sería para enviarlo directamente a la revisión de la propia FIFA en Zurich.