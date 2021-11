https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la temporada 1984 jugó 38 partidos con la camiseta de Colón en esos años duros de la "B" y sólo marcó 3 goles. "El pibe Farías estuvo perfecto, lo de Pitana es una locura...se cree que el protagonista es él en un partido", dice el ex wing derecho.

Apunta y dispara fuerte contra Néstor Pitana "Pirucho" Saturno, el otro "bicicletero", banca a Farías

Lo único que está claro de la historia de la bicicleta es que se trata de un invento europeo: dependiendo de lo que consideremos una bicicleta existen unas fechas u otras. Sin embargo, la del británico John Kemp Starley en 1885 fue la primera bicicleta con pedales patentada como tal. En el fútbol argento, más allá de lo que pudo ser la era amateur, el que patentó la famosa "bicicleta" fue Sergio Omar Saturno, el querido "Pirucho", que además de pasar por clubes como Talleres, El Porvenir, Los Andes, Central, Lanús, Gimnasia, Huracán Boca y Platense, vistió la sangre y luto de Colón en el ascenso en el año 1984.

""Hoy por hoy no se ven cosas raras y divertidas en una cancha de fútbol, es todo más armado y estructurado. Yo quería jugar de 9 pero me ponían de extremo por derecha. Antes iban todos para el arco, no había jugadas armadas para que el wing quedara mano a mano y desbordara, entonces me aburría. Ahí dije "Tengo que inventar algo" y surgió esa jugada. Me divertía haciéndola, me salió bien y la hice característica. Toda mi vida la tiré, incluso en mi primer partido en Primera; pero en Gimnasia, Huracán y Boca se popularizó"", explicó hace poco en charla con ADN GOL por la 96.7.



-Anécdotas de a miles con esa "Bicicleta" de Saturno...

-Fuimos a jugar la Copa Presidente a Corea del Sur. Los hinchas eran muy respetuosos y callados, no gritaban ni nada. Cuando agarré la primera pelota tiré la bicicleta y arranqué. Todos los coreanos hicieron '¡uhhh!'... Mis compañeros se reían en la cancha.





-¿Se calentaban los rivales que te marcaban?

-Me puteaban mucho, no sé por qué. Creo que por mi forma de jugar, porque jamás chicaneé ni cargué a nadie. Dentro de mi locura en la cancha, yo era un tipo serio. Algunos me decían Loco por mi forma de jugar... porque hay que jugar contra la línea, eh. Es difícil porque tenés un factor limitante para vos. Tenés que inventar algo para salir de ahí contra tu marcador.





-Un gesto técnico como el tuyo, el de la "Bicicleta", ¿se puede enseñar cómo hacerlo a los chicos?

-Muchos me piden que se las enseñe a los pibes, pero es un movimiento que no se puede incorporar ni copiar. Te nace de adentro. A mí me salía hacer eso y me arreglé para aprovecharlo.

Para vos, la "bicicleta" de Farías puede considerarse "conducta antideportiva"? — El Litoral (@ellitoral) November 13, 2021

-¿Viste la jugada del chico Farías, de Colón, justo contra Platense?

-Estuvo excelente el chico de Colón...¡me encanta cómo juega!





-Pitana lo amonestó y encima puso "conducta anti-deportiva" en el informe

-Son las cosas del fútbol argentino, es una locura. Pitana se piensa que el protagonista es él, cuando los protagonistas de este juego son los jugadores. Repito, una locura la amarilla a Farías por jugar al fútbol.