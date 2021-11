Los resultados que necesita Argentina para clasificarse a Qatar 2022 ante Brasil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conjunto de Lionel Scaloni se ubica segundo con 28 puntos. A falta de 5 fechas, son 12 las unidades que lo separan de la última plaza para el mundial del próximo año.

La Selección Argentina venció a Uruguay este viernes por la noche en Montevideo y comenzó a cerrar su clasificación al mundial. El triunfo por 1 a 0 con gol de Ángel Di María le permitió alcanzar los 28 puntos para sostenerse en el segundo puesto de las Eliminatorias Conmebol.

Argentina estiró su invicto a 26 partidos y se encuentra sólo 7 del récord de Alfio “Coco” Basile entre el 19 de febrero de 1991 y el 8 de agosto de 1993.

El próximo martes 16 recibirá a Brasil en el estadio San Juan del Bicentenario. Allí, con un marco especial por la reciente final de Copa América 2021 y el encuentro suspendido el 5 de septiembre, el combinado argentino tiene la posibilidad de concretar el pase a Qatar 2022.

Con Ecuador como perseguidor más cercano a 8 puntos y con Uruguay, fuera de la zona de clasificación, a 12 unidades, la “albiceleste” posee grandes chances de sacar el boleto para la cita mundialista en las próximas fechas.

Si Lionel Messi y compañía logran llevarse los tres puntos frente al conjunto que comanda tácticamente Tité, necesita que se den dos de estos tres resultados: que Uruguay no le gane a Bolivia, que Chile no le gane a Ecuador y que Colombia no le gane a Paraguay.





Si el seleccionado nacional no logra obtener la victoria en suelo sanjuanino la ilusión aún no está perdida, pero sí se hace más compleja. En caso de repartir puntos ante el “Scratch”, la Selección necesita que tanto Chile como Colombia y Uruguay pierdan sus respectivos partidos. Además de la derrota de los tres países mencionados, se debería dar una victoria del Perú de Ricardo Gareca ante Venezuela

En caso de caer ante los brasileños, el viaje a Qatar no estará confirmado de ninguna manera durante esta fecha de eliminatorias.