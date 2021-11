https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.11.2021 - Última actualización - 17:25

17:21

Tras conocer la sentencia del juez Sergio Carraro, la denunciante espera poder "salir adelante y olvidarnos -junto a sus hijas- todo lo malo que vivimos".

Pena unificada Condena de 6 años para el mecánico juzgado por violencia de género Tras conocer la sentencia del juez Sergio Carraro, la denunciante espera poder "salir adelante y olvidarnos -junto a sus hijas- todo lo malo que vivimos". Tras conocer la sentencia del juez Sergio Carraro, la denunciante espera poder "salir adelante y olvidarnos -junto a sus hijas- todo lo malo que vivimos".

El juicio a un mecánico por diversos delitos contra su ex pareja, en un contexto de violencia de género, llegó a su fin este viernes cuando el juez Sergio Carraro lo condenó a 5 años de prisión. Debido a que posee una condena anterior, la pena se unificó, y deberá cumplir un total de 6 años de prisión.

La fiscal Milagros Parodi llevó adelante la investigación y, junto a los abogados querellantes Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez, llevó a juicio a Miguel Alejandro Palacios (41) por siete hechos ocurridos entre enero y agosto de 2020. Los delitos endilgados, y por los que posteriormente se lo condenó, son "desobediencia de mandato judicial" -en seis oportunidades-, "amenazas simples" -en cuatro- y "lesiones leves dolosas agravadas".

La defensa técnica de Palacios estuvo a cargo del Dr. César Rojas, que pretendía la absolución de culpa y cargo de su cliente.

Silvina, la denunciante y madre de las dos hijas del condenado, fue la principal testigo en el juicio, ya que la mayoría de los hechos sucedieron en la intimidad, "puertas adentro". Tras conocer la sentencia, destacó: "Estoy muy satisfecha. Esta no es una situación de alegría, no me da felicidad que el padre de mis hijas esté preso. Pero sí, estos años me van a servir para poder estar tranquila y criar a las nenas, salir adelante y poder olvidarnos un poquito de todo lo malo que vivimos y lo que sufrimos":

Insultos, asfixia y hostigamiento

Tras conocer la condena, la fiscal Parodi señaló que "la pena de 6 años resultó de la unificación con otra anterior", y precisó que "aunque habíamos solicitado un total de ocho años de prisión a partir de una acumulación aritmética, el magistrado decidió hacerla de modo composicional".

Aún así, "el juez hizo lugar a nuestro pedido de cinco años de prisión por los delitos que investigamos". Además, la funcionaria afirmó que la condena previa había sido impuesta por ilícitos cometidos en perjuicio de la misma víctima. "Si bien aguardaremos los fundamentos del fallo, en principio estamos satisfechos con lo resuelto en el juicio oral", sostuvo.

En cuanto a los hechos juzgados, Parodi relató que "en al menos una ocasión, el condenado intentó asfixiar a la mujer y le provocó heridas leves", y agregó que "antes y después de ese hecho, el hombre insultó y amenazó de muerte a la víctima".

Por otro lado, remarcó que "Palacios incumplió en reiteradas oportunidades una medida de distancia dispuesta en diciembre de 2019", y que a pesar de que estaba notificado de que no podía tener ningún tipo de contacto con Silvina, "la amedrentó personalmente y a través de diferentes medios de comunicación".

"Que denuncien"

En su declaración ante el juez, durante el debate, Silvina contó que se acercó en numerosas oportunidades a la comisaría para denunciar a Palacios y que, en varias de estas ocasiones, no le quisieron tomar la denuncia y debió insistir. Tampoco recibió el trato que merece una mujer víctima de violencia de género.

A pesar de esto, en diálogo con este medio dijo que su consejo a otras mujeres que estén pasando por situaciones parecidas a las que ella debió afrontar es "que no dejen pasar los hechos, porque cada vez va a ser peor. Que denuncien, aunque crean que en la comisaría no las escuchan y parezca una pérdida de tiempo, a mi me pasó también". Pero al final "vale la pena", por eso, "que denuncien, eso les diría".

Destacó la labor de su abogado, el Dr. Alfonso Garrone, quien la "ayudó mucho" para atravesar el derrotero judicial, y además el trabajo de la fiscal Parodi.

En cuanto a la resolución del juicio, Silvina manifestó que "no es agradable, a mi no me da felicidad que él esté preso. Yo quería que salga adelante y pueda cumplir su rol de padre, y le di todas las posibilidades de que lo haga, de que mejore. Pero él tomó el mal camino, y tuve que priorizar mi vida y las de mis hijas". A pesar de esto, manifestó que está "muy satisfecha" con la condena, que le permitirá vivir "tranquila" los próximos años, mientras su ex marido esté encarcelado.