Ascenso liguista

Banco y Nuevo Horizonte definen palmo a palmo

Los dos líderes del certamen de Primera B ganaron sus respectivos partidos en la anteúltima fecha del Torneo Apertura Juan "Can Can" Ceballos. El próximo sábado puede haber un ascenso.

La definición del primer ascenso del año deberá esperar al menos una semana más. Crédito: Pablo Aguirre

Nuevo Horizonte y Banco Provincial volvieron a ganar, y ambos llegaron a los 51 puntos en este torneo luego de que se haya disputado la fecha 20 durante la tarde de este sábado. El "Nuevo" se impuso 5 a 2 a Peñaloza, mientras que el equipo bancario venció por 2 a 0 a Loyola. Los dirigidos por Víctor Cóceres debieron visitar la cancha del equipo auriverde allí en el noroeste de nuestra ciudad. El encuentro fue 2 a 0 para Banco con tantos de Juan Núñez y Hugo Quiroz, ambos en el segundo tiempo. Por su parte, Nuevo Horizonte también debió ser visitante y disputó su compromiso frente a Defensores de Peñaloza. El encuentro fue una verdadera lluvia de goles, mientras Peñaloza daba pelea durante la primera mitad. Ambos se fueron al entretiempo con el encuentro 2 a 2, pero en el complemento el visitante hizo sentir su jerarquía y terminó goleando por 5 a 2. Los goles del local fueron convertidos por Matías Ruiz, mientras que para el "Nuevo" marcaron dos goles Germán Ponce y tres Diego Rodríguez. El final del Torneo Apertura "Can Can" Ceballos será sumamente emocionante el próximo fin de semana, cuando se defina, o no, en la última fecha. Es que si hay empate en puntos, como viene sucediendo en las últimas jornadas, habrá una final para determinar al campeón, y primer ascendido a la máxima categoría para la temporada 2022. Como señalamos, Nuevo Horizonte y Banco Provincial son los líderes con 51 puntos, y uno de ellos dos será el campeón. En la tercera colocación se encuentra Las Flores con 41 puntos, que perdió este fin de semana ante Belgrano de Coronda, pero ya llegaba sin chances de aspirar por el título. El sábado que viene Banco Provincial recibirá en Altos del Valle a Defensores de Peñaloza, mientras que Nuevo Horizonte también jugará de local, en su caso ante Don Salvador de Santo Tomé. En caso de igualdad en puntos habrá una final en cancha neutral para definir al campeón. Además, recordamos que el segundo ascenso resultará del ganador del octogonal final, a disputarse entre quienes se ubiquen entre el segundo y noveno puesto de la tabla. Ahora sólo resta una jornada y el próximo sábado ya se sabrá qué equipos competirán por el segundo ascenso. Hasta aquí Las Flores, Belgrano, Defensores de Alto Verde, Ciclón Norte y Nobleza tienen asegurado su lugar en el reducido final. Todos los resultados Vecinal Gálvez 4 (Mauro Vázquez, 2 de Emanuel Doldan y Nicolás Uriarte)-Atlético Arroyo Leyes 2 (Jonatan Ayala y Leandro Salinas); Floresta 0-Defensores de Alto Verde 1 (Joel Arredondo); Belgrano de Coronda 1 (Lucas Díaz)-Las Flores 0; Los Canarios 0-Deportivo Santa Rosa 1 (Marcelo Galván); Deportivo Agua 0-Ciclón Norte 1 (Gerardo Pinto); Los Juveniles 1 (Jesús Ovelar)-El Cadi 2 (Cristian Santillán y Lautaro Escobar); Loyola 0-Banco Provincial 2 (Juan Núñez y Hugo Quiroz); Juventud Unida 1 (Fernando Bravo) – Deportivo Nobleza 4 (2 de Cristian Ortiz, Alexis Granau y Gabriel Ruiz Díaz); Defensores de Peñaloza 2 (Matías Ruiz)-Nuevo Horizonte 5 (2 de Germán Ponce y 3 de Diego Rodríguez) y Don Salvador 1 (Manuel Esquivel)-Atenas 0. Los Piratitas quedó libre y sumó 3 puntos por el partido que debía disputar con Centro Ex Cadetes. La que viene La última fecha del torneo de Primera B tendrá estos partidos: Dep. Santa Rosa-Belgrano, Los Piratitas-Juventud Unida, Nobleza-Los Juveniles, Ciclón Norte-Los Canarios, El Cadi-Dep. Agua, Banco Provincial-Peñaloza, Atenas-Vecinal Galvez, Nuevo Horizonte-Don Salvador, Las Flores-Floresta y Arroyo Leyes-Loyola. En tanto que Defensores de Alto Verde quedará libre y sumará los puntos correspondientes a su partido con Centro Ex Cadetes. Colón campeón en Reserva El "Sabalero" se quedó con el título en la división Reserva "A" tras empatar en la última fecha con UNL por 1 a 1. Unión, que derrotó a Independiente por 2 a 0, finalizó segundo en la tabla. POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN "B" Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Nuevo Horizonte 51 20 16 3 1 67 21 46 Banco Provincial 51 20 16 3 1 46 11 35 Las Flores 41 20 12 5 3 30 15 15 Belgrano 40 20 13 1 6 43 23 20 Def. de Alto Verde 38 20 11 5 4 40 21 19 Ciclón Norte 37 20 10 7 3 33 16 17 Nobleza 36 20 10 6 4 36 25 11 Don Salvador 34 20 11 1 8 38 32 6 El Cadi 33 20 9 6 5 22 23 -1 Santa Rosa 31 20 8 7 5 31 22 9 Floresta 28 20 7 7 6 27 33 -6 Los Canarios 25 20 7 4 9 28 34 -6 Los Piratitas 23 20 6 5 9 28 47 -19 Penaloza 23 20 6 5 9 27 35 -8 Vecinal Gálvez 21 20 6 3 11 22 38 -16 Atenas 21 20 5 6 9 24 29 -5 Juventud Unida 19 20 4 7 9 29 40 -11 Dep. Agua FC 18 20 5 3 12 21 30 -9 Arroyo Leyes 18 20 5 3 12 30 45 -15 Loyola 15 20 3 6 11 19 44 -25 Los Juveniles 9 20 2 3 15 19 51 -32 Centro Ex Cadetes 0 20 0 0 20 4 29 -25

