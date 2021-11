En Australia y Nueva Zelanda comenzaron a votar los argentinos que se encuentran en el exterior

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo informó el ministerio de Relaciones Exteriores a través de un tuit. La anticipación se da por la diferencia horaria de Argentina con esos países.

Los argentinos que viven en Australia y Nueva Zelanda comenzaron a votar esta tarde en el marco de las elecciones generales legislativas, ante la diferencia horaria que hay entre esos países de Oceanía y la Argentina.

El ministerio de Relaciones Exteriores difundió la información en su cuenta de la red social Twitter, donde reportó: "Los argentinos y las argentinas que viven en Australia ya comenzaron a votar en el Consulado General en Sidney".

Asimismo, la Cámara Nacional Electoral consignó a través de sus redes sociales que los residentes Argentinos en Nueva Zelanda empezaron a sufragar en el contexto de las elecciones de medio término. e

Un total de 409.152 argentinos que viven en el exterior están en condiciones de votar en las elecciones generales legislativas en las 133 representaciones diplomáticas de la Argentina.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) informó que, para votar, los argentinos en el exterior deben cumplir con el requisito de tener registrado en el DNI un domicilio en el extranjero con fecha anterior al 16 de junio.

Los votos que se reciban del exterior se computan en cada provincia y se suman al distrito donde figure el último domicilio que el elector tenga registrado en Argentina.

Si bien el voto es voluntario y no obligatorio, el número de argentinos residentes en el extranjero que participa de los comicios se ha ido incrementando en los últimos años: en las elecciones presidenciales de 2019 concurrieron a las delegaciones habilitadas 49.300, un 12% de los 385.000 habilitados en ese momento, y esa cifra superó ampliamente a la legislativa de 2017, que fue de 14.007 personas, que también había sido récord.

Los distritos que más electores tienen residiendo en el exterior son Capital Federal, con 152.093; Buenos Aires, 125.076; Mendoza, 27.935; Córdoba, 26.983; Santa Fe, 25.043; Entre Ríos, 6.441; Misiones, 6.139; Tucumán, 5.153; Salta, 4.246; San Juan, 3.769; Río Negro, 3.301; Formosa, 3.268; Corrientes, 3.012; Chaco, 2.674; Chubut, 2.357; Neuquén, 2.304; Jujuy, 2.197; San Luis, 1.693; Santiago del Estero, 1.429; La Pampa, 1.300; Santa Cruz, 947; Tierra del Fuego, 720, y La Rioja, 509, de acuerdo con cifras de la CNE.

Las ciudades con más electores argentinos son, entre otras, en España: Barcelona, con 36.534, Madrid 28.861, y Cádiz 10.622; en Estados Unidos: Miami, con 31.707, Nueva York 22.393 y Los Ángeles 18.995; en Paraguay: Asunción con 14.723; en Uruguay: Montevideo con 13.988; en Chile: Santiago de Chile, con 13.277; en Israel, Tel Aviv con 13.172, y en Italia: Milán, con 11.263, según cifras de 2019 proporcionadas por la Cancillería.

¿Quiénes están habilitados para votar?

Aquellos argentinos que establecieron domicilio extranjero en su DNI (ante el consulado correspondiente) antes del 18 de mayo, así como los que ya figuraban en el padrón electoral con su dirección extranjera actualizada pueden ejercer su voto. Para ello, deberán presentarse en la delegación argentina más cercana entre las 8.00 y las 18.00 (hora de cada país) del próximo domingo.

Las personas que no hayan actualizado su residencia en el extranjero y todavía figuren con un domicilio argentino en el DNI no podrán votar en las sedes consulares, y tendrán que justificar la no emisión de su voto. Es un trámite que se realiza dentro de un plazo de 60 días posteriores a la elección, en el que la persona debe llevar los documentos que acrediten los motivos de su ausencia.