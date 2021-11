https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 4:03

4:01

La comisión de Industria de Diputados recibió a autoridades de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales y del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines. Bloques aún sin posturas. Santa Fe y Rosario con ordenanzas restrictivas.

Un clásico de fin de año Discuten una ley para regular el uso de la pirotecnia en la provincia de Santa Fe La comisión de Industria de Diputados recibió a autoridades de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales y del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines. Bloques aún sin posturas. Santa Fe y Rosario con ordenanzas restrictivas. La comisión de Industria de Diputados recibió a autoridades de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales y del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines. Bloques aún sin posturas. Santa Fe y Rosario con ordenanzas restrictivas.

La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados recibió a directivos de la Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEPA) y del Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia y Afines que expusieron sus posturas ante un proyecto del justicialista Luis Rubeo que apunta a restringir el uso y la comercialización de artículos de pirotecnia de alto impacto sonoro.

No es el primer intento de la Cámara de Diputados en avanzar en una discusión sobre pirotecnia. Hace varios años proyectos restrictivos no prosperaron a nivel provincial pero sí varios concejos municipales avanzaron en disponer prohibiciones. Entre ellos, Santa Fe y Rosario.

"Recibimos a empresarios y sindicalistas, escuchamos pero ningún bloque fijó aún postura sobre el proyecto de Rubeo" dijo José Garibay (PS), presidente de la Comisión de Industria a El Litoral. Añadió que el proyecto será analizado en la reunión de la semana venidera aunque no se animó a señalar si habrá o no dictamen.

Además de Garibay y Rubeo estuvieron participando de la reunión Gabriel Chumpitaz (Pro), Dámaris Pacchioti (Ciudad Futura) y Mónica Peralta (Gen).

El proyecto de ley apunta a restringir en el ámbito de la provincia el uso, tenencia, manipulación, depósito, circulación y comercialización de artículos de pirotecnia de alto impacto sonoro. Explicó Rubeo que el proyecto tiene por fin "minimizar las molestias que pueden provocar las bombas de estruendo y/o pirotecnia de alto impacto sonoro, que utilizada inadecuadamente puede producir efectos negativos como la perturbación del descanso, principalmente a los que padecen afecciones en su salud y personas con trastorno del espectro autista , así mismo en los animales pueden producir taquicardia, temblores, falta de aire, aturdimiento, náuseas y pérdida de control".

Para el justicialista es necesario regularizar la venta de pirotecnia en la provincia, que haya una legislación única que sea aplicada en todos los municipios y comunas. "Lo que hoy sucede es que cada localidad tiene su propia norma y genera que algunos prohiben y otros no, provocando una innumerable cantidad de trastornos. El objetivo es llevar adelante una regulación, esperando que sea entendida por los empresarios y trabajadores". Según Rubeo, empresarios y sindicalistas sostuvieron que "más allá que no sea una norma que cubría todas las expectativas, significaba un avance para poder establecer una legislación que no genere perjuicios a la industria, ni pérdida de puestos de trabajo".

Rubeo parte de la ley nacional 20.429 'de armas y explosivos' así como de dos decretos reglamentarios y una disposición del Renar. Ese conjunto de instrumentos permiten y habilitan la pirotecnia en todo el país, estableciendo cuáles son los productos permitidos, qué controles deben atravesar para aprobarse, las condiciones para su producción e importación, almacenamiento, transporte y comercialización. También detallan los vehículos que deben utilizarse para su transporte, la cantidad de bultos máximos por establecimiento, las medidas de seguridad y prevención que se deben adoptar, la autoridad de aplicación, la información obligatoria que deben contener los productos en sus etiquetas, las categorías y tipos de productos, los componentes que deben contener, las edades mínimas para adquirirlos y utilizarlos y todo otro aspecto de la actividad.

El proyecto apunta a prohibir los productos que general alto efecto de alto impacto sonoro, tipo bombas de estruendos, morteros, petardos, fogueta y mortero con bomba. También apunta a vedar los globos aeroestáticos pirotécnicos. En cambio, aclara que existen fuegos artificiales que proveen un espectáculo de luz y color sin producir efectos de alto impacto sonoro, así como numerosos productos que, aún sin tener efectos lumínicos poseen bajo impacto sonoro y permiten disfrutar sin causar molestias a personas y animales. Esta es la actividad que propone Rubeo autorizarla para permitir su uso. "Se deben evitar las prohibiciones totales o muy abdicativas, de imposible o muy difícil cumplimiento, que terminan alentando la producción y el comercio clandestino el cual utiliza productos sin controles, por ende sumamente peligrosos", afirmó.

No deja de remarcar el legislador que varias empresas radicadas en el sur santafesino producen artículos pirotécnicos "que ello la hace una provincia referente y emblemática para esta industria". Menciona que las ordenanzas aprobadas en distintos municipios "en forma asimétrica y desordenada provocaron una crisis del sector que llevó, entre otras consecuencias, al cierre de fábricas, como es el caso de la emblemática Free Colors, dejando en la calle y sin trabajo a muchos santafesinos".

Santa Fe

En nuestra ciudad rige la ordenanza 12.429 de octubre de 2017 que declaró a Santa Fe de la Vera Cruz 'territorio libre de pirotecnia'. El texto -impulsado por Ignacio Martínez Kerz - prohíbe "en todo el ámbito del ejido municipal la tenencia, fabricación, manipulación, circulación, transporte, comercialización, depósito y expendio al público mayorista o minorista y uso particular, de todo elemento de pirotecnia o cohetería". La ordenanza establece una serie de excepciones que deben ser autorizadas por el propio Ejecutivo Municipal.

Cámara

La Cámara de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) reúne a trece empresas del rubro, la mayoría radicadas en la provincia de Buenos Aires aunque tres de ellas están en nuestra provincia y otra en Córdoba.