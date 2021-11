https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 12:48

12:44

Violencia interminable

Las balaceras no perdonan ni los frentes de las escuelas en Rosario

Alrededor de las 2 de este domingo atacaron a tiros un establecimiento ubicado en Cafferata al 4.000, de barrio Plata en Rosario. Había personal del Ejército por la guardia de las urnas, que no vio cuántos eran y en qué se movilizaban los atacantes.

Crédito: Marcelo Manera



Crédito: Marcelo Manera

El Litoral en en

Violencia interminable Las balaceras no perdonan ni los frentes de las escuelas en Rosario Alrededor de las 2 de este domingo atacaron a tiros un establecimiento ubicado en Cafferata al 4.000, de barrio Plata en Rosario. Había personal del Ejército por la guardia de las urnas, que no vio cuántos eran y en qué se movilizaban los atacantes. Alrededor de las 2 de este domingo atacaron a tiros un establecimiento ubicado en Cafferata al 4.000, de barrio Plata en Rosario. Había personal del Ejército por la guardia de las urnas, que no vio cuántos eran y en qué se movilizaban los atacantes.

Carlos Retamal



En la madrugada de este domingo 14 de noviembre fue baleado el frente de una escuela ubicada en la zona sudoeste de Rosario, en la cual se vota, por lo que se reforzó la seguridad, mientras se investiga el ataque.



Fuentes policiales señalaron que la balacera se produjo alrededor de las 2 AM, en la escuela particular N° 1.194 Santa Isabel de Hungría, ubicada en Cafferata 4.070. A esa hora, se escucharon más de media docena de disparos, que algunos vecinos confundieron con los últimos truenos de una noche de lluvia.



Pero a los pocos minutos, personal del Ejército Argentino que estaba dentro de la escuela como custodia de las urnas y el acto eleccionario, comprobó que habían sido disparos de arma de fuego y que varios plomos habían impactado en uno de los portones de ingreso y la pared del establecimiento educativo. Tenés que leer Rosario no para de sangrar: hubo 5 asesinatos en menos de 12 horas

Por el momento se desconoce la cantidad de personas que atentaron contra la escuela y en que se movilizaban.



Personal del gabinete criminalístico recogió en el lugar siete vainas servidas, que fueron enviadas a peritar. Además, buscarán imágenes en cámaras de seguridad tanto públicas como privadas existentes en la zona, para ver si lograron captar a los autores del hecho.



También se decidió reforzar la seguridad en la puerta de la escuela con personal de la Unidad Regional II de Policía.

El Litoral en en

Temas: