Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 13:13

13:11

Se hacía llamar "Dinorey" Sorpresa en Rosario con la aparición de un "dinosaurio" para votar en las elecciones 2021rosario

Un joven sorprendió este domingo en Rosario, en el marco de las elecciones generales 2021. Llegó a la Escuela Santa Isabel de Hungría -Cafferata 4070, en el sudoeste de la ciudad- disfrazado de dinosaurio.





También llevó en su poder un “DNI” para poder emitir el sufragio: “Dinorey Zapata, raza Tiranosaurio, sexo masculino, nacionalidad argentina y fecha de nacimento de hace 65 millones de años AC”. Varias personas se acercaron a sacarse fotos, incluso con algunos niños que también quisieron tener el recuerdo del “Dinorey”.





Lamentablemente, el contexto previo en ese lugar no fue el mejor: Fuentes policiales señalaron que una balacera se produjo alrededor de las 2 AM en la escuela particular N° 1194 “Santa Isabel de Hungría”, ubicada en Cafferata 4070. A esa hora, se escucharon más de media docena de disparos, que algunos vecinos confundieron con los últimos truenos de una noche de lluvia.