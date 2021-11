Con la flexibilización del protocolo, la votación fue más ágil que en las Paso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Esta vez, ante los locales habilitados no hubo filas, o fueron muy cortas. A pesar del temporal, tampoco hubo demasiados inconvenientes para habilitar las mesas.

Nadie se quedó afuera: esta vez no hubo que hacer doble fila. Crédito: Pablo Aguirre

Si las PASO del 12 de septiembre se caracterizaron por las demoras, la aglomeración de gente y las altas temperaturas que al mediodía generaron enojos y comentarios airados de la población que concurrió a las urnas, la de este domingo es una postal bien diferente. Es distinta la situación sanitaria por el Covid-19 también y ese dato, que se explica en la menor cantidad de contagios y pocas internaciones junto con un alto porcentaje de población vacunada, derivó en una flexibilización del protocolo sanitario. ¿El resultado? Filas muy cortas o ausentes en las puertas de los establecimientos habilitados para votar.

Eso sí, sigue vigente el uso del barbijo, el distanciamiento y la higiene de manos. Y es recomendable ingresar luego de confirmar en qué mesa se debe emitir el sufragio.

Podría decirse que las condiciones meteorológicas favorecieron el buen clima electoral, al menos en las primeras horas de la mañana. Tal vez la principal muestra de desconcierto haya estado en la vestimenta de las y los votantes: abrigo para protegerse del viento, ropa fresca para anticiparse a la jornada del sol.

Más allá del dato de color, salvo algunos inconvenientes puntuales por los efectos del temporal de este sábado a la noche, la actividad era prácticamente normal a las 8.30.

Según pudo confirmar El Litoral en una recorrida desde primera hora, la gente podía entrar a las escuelas a emitir su voto sin tener que hacer filas en la vereda. En algunos locales se organizó el ingreso con la mayor claridad posible para evitar demoras al momento de encontrar la mesa: por ejemplo, en la Escuela Avellaneda se colocaron sillas afuera con la clásica organización por apellidos y lugar al que debían acudir.

"Fíjense y pasen", era la consigna en los lugares relevados, como para agilizar una tarea que en septiembre se vio mucho más demorada en razón de las medidas de prevención sanitarias.

Con voz y voto

María Eugenia fue a votar a la escuela Alem junto con su hija. Para la niña fue "casi su primer voto" porque participó con la madre en toda la instancia, incluida la elección de la boleta. Allí fue con su propia birome para sellar el voto en la boleta única con la que se dirimen en esta ciudad las candidaturas al Concejo municipal. Y aunque reconoció que le resultó "difícil" elegir, a la hora de definir qué tema considera prioritario no lo dudó: "la inseguridad".

En la Escuela Industrial estaba Chuchi, una vecina de más de 70 años que, según la ley, está eximida de sufragar pero prefiere sostener su derecho "para que esto cambie". Para ella, las principales preocupaciones pasan también por la inseguridad, además de los sueldos "que no alcanzan" y por "una buena cobertura de salud", sobre todo para jubilados. El de ella es un voto consciente: "Me gustan mucho los programas políticos, me gusta empaparme para estar informada".

Como Juan que, con 22 años, fue temprano a votar y así tener libre el resto del día. "Entiendo que es importante que votemos bien, e informarnos es lo que corresponde como ciudadanos responsables". Cuando se le preguntó qué les diría a sus amistades de la misma edad en esta jornada cívica evaluó que "se informen y voten según lo que les parece".

Fernando es delegado de la escuela Avellaneda y esperaba que el resultado de la organización previa al día de votación pueda dar sus frutos: "Ya desde el sábado los delegados estamos convocados para recibir el correo y organizar todo". También hubo que buscar reemplazos para las autoridades de mesa que anticiparon su no concurrencia. "En una mesa no vino nadie", así que hubo que echar mano a la lista con reemplazos que ya se tiene con anticipación.

Silvia Ibarra también es delegada pero de la escuela Stephenson, donde la actividad fluía con total normalidad este domingo a la mañana. "La gente ingresa, hace la fila adentro y todo ocurre sin ningún problema". La frase se entiende mejor en el contexto de las PASO de septiembre cuando el estricto protocolo sanitario por el Covid-19 supuso demoras en Santa Fe y en todo el país.

Eso si: "El protocolo sigue vigente", aunque más flexibilizado. La figura del agente sanitario sigue presente en los establecimientos donde se vota, es indispensable sanitizar las manos, llevar barbijo y mantener la distancia.