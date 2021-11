https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 18:27

18:25

El británico (Mercedes), que largó 10°, terminó imponiéndose con autoridad en el Gran Premio de San Pablo y achicó la diferencia en el Mundial de Pilotos con el puntero, Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo en la competencia.

Fórmula 1 A pesar de la penalización, Hamilton tuvo un "misil" y ganó en Brasil El británico (Mercedes), que largó 10°, terminó imponiéndose con autoridad en el Gran Premio de San Pablo y achicó la diferencia en el Mundial de Pilotos con el puntero, Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo en la competencia. El británico (Mercedes), que largó 10°, terminó imponiéndose con autoridad en el Gran Premio de San Pablo y achicó la diferencia en el Mundial de Pilotos con el puntero, Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo en la competencia.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) protagonizó este domingo una estupenda recuperación para, luego de salir en el décimo puesto, ganar el Gran Premio de Brasil con muchísima holgura sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y reducir a 14 puntos la diferencia en la lucha por el título de la Fórmula 1.

Hamilton fue edificando su triunfo con un correcto uso de los DRS de aceleración, pero tuvo que esperar hasta faltando 12 vueltas para el final para superar a Verstappen, que hasta ese momento había logrado detener cada intento del británico, incluso al borde del reglamento de la FIA en alguna ocasión.

A race winning move ✅



A momentum-swinging move? 🤔@LewisHamilton passes @Max33Verstappen on his way to a win in Brazil that keeps his title hopes very much alive 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

El séptuple campeón, que había sido penalizado tras la clasificación por un cambio de motor, logró sobreponerse para cerrar la competencia con 1:32:22.851 de tiempo y quedarse con los 25 puntos.

A pesar de largar desde la décima posición, el británico (Mercedes) terminó imponiéndose con autoridad en el Gran Premio de San Pablo y achicó la diferencia en el Mundial de Pilotos con el puntero, Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo en la competencia.

Hamilton, así, quedó a 14 unidades de Verstappen cuando restan tres carreras en la temporada.

POINTS SCORERS: BRAZIL 👀



A reminder of how the Top 10 ended up at Interlagos after a tense and dramatic race on Sunday 🏆#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/CumQyYjY84 — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

"Este apoyo que me dan lo siento, después de Silverstone, Brasil es el mejor lugar. Fue un fin de semana muy difícil, pero el equipo hizo un trabajo muy bueno hoy para tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posible. De último a recibir otra penalización de cinco lugares hoy, pero hay algo que me decía mi papá que es que hay que sobreponerse y eso hice", explicó Hamilton, que valoró el tercer puesto de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas.

"Hice tanto como pude, hicimos una muy buena batalla, a pesar de todo no pudimos. Al final de cuentas tuvimos que hacer una carrera de limitación del daño, pero estoy confiando en que las próximas vamos a remontar", argumentó Verstappen.

UPDATED DRIVER STANDINGS:



Three races to go

14 points in it

What a season

What a title race #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/SexlILlbpZ — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

La próxima presentación de la máxima categoría del automovilismo mundial será el próximo 21 de noviembre en Qatar, mientras la competencia en Arabia Saudita se mantiene en duda, lo que agrega incertidumbre al final en Abu Dabi, previsto para el 12 de diciembre.

Con información de NA