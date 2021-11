El gobierno de Santa Fe ya piensa en el día después de las elecciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, consideró que tras los rigores de la pandemia, "los próximos dos años serán mejores". Diálogo en pos de consenso legislativo y cambios en el gabinete.

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia Juan Manuel Pusineri confió en que, luego de haber sorteado "una situación heredada compleja" y la pandemia, los dos próximos años van a ser mejores. Coincidió con el gobernador Omar Perotti en la necesidad de consensos para abordar temas de enorme preocupación como la inseguridad. Y confió en que concluido el proceso electoral se materializarán cambios en el gabinete.

- ¿Esperan mejorar el resultado de las elecciones primarias? ¿Cómo llegaron a esta elección?

- El Frente de Todos llega con una mejor condición que las Paso. Esto tiene que ver con una cuestión evidente que es la cuestión sanitaria; en aquel momento estábamos atravesando un tramo de la pandemia que si bien no era tan duro tenía consecuencias en la actividad económica. Hoy claramente la situación desde el punto de vista laboral, social y económico es diferente; tenemos niveles en materia económica muy importante con lo que tiene que ver con la actividad industrial, la construcción, indicadores mejores que en la prepandemia. Se empiezan a recuperar actividades que tuvieron muchas restricciones como gastronomía, turismo, todo lo que tiene que ver con eventos que está funcionando. Llegamos ocn un clima distinto y un trabajo más zonificado con intendentes, presidentes comunales, candidatos en cada uno de los pueblos. Con muchos de ellos no hubo primaria, lo cual no era un aliciente importante para la participación y hoy hay una competencia abierta. Creo que el gobierno y el frente de todos llega en mejores condiciones que a las Paso y va a ratificar una vez más que el peronismo es una de las fuerzas políticas más importantes de la provincia.

- ¿Se viene un período de concertación y diálogo por lo que dijo el gobernador esta mañana? ¿Y se vienen cambios de gabinete también?

- Respecto de la marcha del gobierno, claramente hay un rumbo que fue paulatinamente mejorando desde que arrancamos hasta hoy. Asumimos el gobierno con una situación heredada compleja y una pandemia. Hoy a esa situación la estamos superando; creo que los dos años que vienen van a ser mejores en ese sentido.

- ¿Y eso va a implicar una mayor apertura en cuanto al diálogo?

- En cuanto al trazo general de lo que tiene que ver con políticas de obra pública, consumo y todo lo que se puso en marcha desde el gobierno, eso se va a ratificar. Lo que tiene que ver con el diálogo hoy transita por una de las cuestiones más difíciles que tiene la provincia que tiene que ver con la inseguridad, el narcotráfico, la criminalidad, la conexión entre el crimen y niveles institucionales de la vida de la provincia. Todo eso fue expuesto como nunca antes en este gobierno y creo que necesitamos y el gobernador lo ha dicho, consensos en todo lo que tiene que ver con la seguridad y ese consenso nace de la Legislatura porque se tiene que traducir en leyes que tienen una vocación de duración más larga que las decisiones ejecutivas.

Y en lo que hace a los cambios, también el gobernador adelantó que sobre finales del año iba a introducir cambios que tienen que ver con el funcionamiento del gobierno. No hay un día preciso para que esos cambios que los define pura y exclusivamente el gobernador se materialicen; pero entiendo que a partir de superado este proceso electoral vamos a estar en tiempo de que vayan sucediendo.