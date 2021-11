https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.11.2021 - Última actualización - 22:18

22:13

Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, superó ampliamente a Marcelo Lewandowski del Frente de Todos.

Elecciones 2021 En Rosario hubo una sola ganadora Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, superó ampliamente a Marcelo Lewandowski del Frente de Todos. Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, superó ampliamente a Marcelo Lewandowski del Frente de Todos.

No es posible quitarle realidad al hecho. Quien ganó fue la señora Televisión. Arrasó con los premios y hasta el premio consuelo. El desconsuelo queda para la fragua política, las ideas, el comité, la básica, la casa del pueblo y hasta para las iglesias, que esta vez no colaron pastores mediáticos en Rosario, en ciudad de Santa Fe si.

La lucha nacional tiene un perfil diferente en Rosario, hubo un mano a mano entre las fórmulas de JxC (Carolina Losada-Dionisio Scarpin) y del FdT (Marcelo Lewandowski-María de los Angeles Sacnun). No fue igual en Rosario que en la provincia. Es un dato. Al escrutinio si lo alteró. No le quita ni le pone al hecho real: la señora Televisión arrasó. Los dos son rostros mediáticos y la diferencia, para prestarle atención, aparece en el lugar de residencia. Puede leerse que Rosario respetó el domicilio de su candidato como un valor. En la suma total no incidió.

En las PASO, el primer binomio se impuso con el 39,8% de los votos, pero a nivel departamental la segunda dupla fue la más elegida. Ahora los resultados no desvían el tránsito al Congreso. Nada se revirtió. Nada.

El Frente Amplio Progresista (FAP), que postuló a Clara García, procuró acrecentar los respaldos respecto de las Paso. Poco y nada diferente de lo de septiembre (PASO) en provincia; el voto consolidado en este departamento “debería obligar a pensar” con quienes conversar la próxima intendencia de Rosario. El socialismo es nuevamente un fenómeno comarcal. Punto.

El resto, en conjunto, fueron lo previsto. Candidaturas testimoniales, esfuerzos individuales, una gesta personal o de grupo afectivo que se valora y lleva a otra reflexión. No es sólo de ideas este asunto de las elecciones generales, esto es: donde todos votan… juegan todos. Vale más un programa de tele que una biblioteca. Que no te duela el sayo, que no te duela…

Pago chico

El sopapo de las PASO en las concejalías y sus ilusiones dejó una boleta única más simple para los votantes: en Rosario, de 55 listas para el Concejo Municipal, ahora sólo compitieron cinco. Los postulantes pelearon por trece de las 28 bancas del Palacio Vasallo.

Ojo. Todos los candidatos, menos uno, con la cara de la tele como discurso político. Seamos justos: Juan Monteverde, que no viene del campo mediático, podría ser un galán joven sin problemas. Da bien con sus dos perfiles y muestra una buena sonrisa frontal en la tele, según lo visto en los debates.

La señora Televisión triunfó, hasta con el premio consuelo, en las elecciones locales por las Concejalías Rosarinas. Un corte, una quebrada y volvemos…. No me diga los ganadores, vamos a la tanda…

Testigos y testigos falsos

Hay muchos que creen, aún, que diciendo sobre las 14 horas del día de la elección …”va ganando Pirulo” aparecen votos para Pirulo y se cubren del ¡ Fraude ! le quitaron la elección a Pirulo. Ni la vida es así ni las trampas electorales son esas, al menos ahora no son esas pero… a las 14 todos nos vimos inundados ( en los telefonitos) de encuestas que, afortunadamente, hablaban de CABA y Provincia de Buenos Aires. En fin: era otro Pirulo.

Estaba prohibido el “boca de urna” y lo está, pero nada alteró el destino que, como en aquello que se leía en los griegos y sus textos, estaba escrito ya en la primera escena. Losada versus Lewandovsky y el triunfo de la joven (menos de 40 años, caramba, una joven, inteligente y bella senadora) que jurará en los primeros días de diciembre, al igual que el hombre del norte, casualmente inteligente y joven…ejem.

El Frente de Todos es el tema

Lisandro Cavatorta es de televisión, de Canal 5 y perdió / casi ganó/ casi empató/… según como se mire, con Ciro Seisas, el hombre del mediodía de Canal 3. En la sumatoria en Rosario el FdT fue aplastado.

Pero miremos las cosas de este modo. Ciro es Javkin, que es FAP y Anita “Mañanita” Martínez es JxC, que es Macri y Angelini más Bullrich (siguen las firmas) y los votos de Cavatorta se achican, son los mismos pero disminuyen y, como si esto fuese poco. Miguel Ángel Tessandori (deportólogo, Canal 3, muchacho con 40… años de profesión) los achican más.

Total, para que se entienda este disparatado recuento, digamos que, si los tomamos como porcentajes, los votos del Frente de Todos en la ciudad de Rosario no son muchos. Otra cosa es el departamento. Lewandowski es la CUARTA elección (2019 más 2019 y 2021 (las PASO) MÁS… 2021 en serio) que está firme en su boleta.

Horóscopo y predicciones

Una sola pelea de votos posibles se preveía y se dio en el sur. Peronismo versus antiperonismo pero cabe hacer una separata.

Ciro Seisas es una decisión de Javkin. Ciro Seisas no es “progresismo”, es “calmismo”, sonrisas y conversación… un prototipo de la clase media que respira Rosario y añora lo que tenía: Love and Peace. Eso es Javkin. No son los votos de la señora García ni de aquel FPCyS ya fenecido; como marcha camino al cementerio el FAP. Otra será la sigla para el 23.

En esta fecha, desde Rosario y mirando los votos, es fácil advertir, como futurología obvia, que Javkin tiene dos teléfonos y los dos propietarios de tales aparatos tienen a Javkin en su agenda. Manes y Lousteau.

Los radicales de Santa FE (Corral y Barletta) sonríen a regañadientes, el muchacho de Hughes sonríe a carcajadas porque también son los teléfonos que están en la agenda de Pullaro.

Cerrando las predicciones. El que no tiene el teléfono de Lewandowski no tiene llave peronista en el sur.

Seisas y Cavatorta jugaban a otra cosa. Desde el 11 de diciembre advertirá como es el juego en el que se metieron desde la audiencia y el rating.