Lunes 15.11.2021

7:07

Conferencia Este

Oklahoma perdió y Gabriel Deck no sumó minutos

Los Thunder no pudieron ante Brooklyn y fueron derrotardos por 120 a 96, en un juego donde el argentino no vio acción.

Oklahoma City Thunder cayó como local ante Brooklyn Nets por 120 a 96 , en partido de la Conferencia Este de la NBA en el que nuevamente no tuvo minutos el argentino Gabriel Deck en el conjunto perdedor.

Otra rutilante tarea de Kevin Durant, goleador del encuentro con 33 puntos, bien secundado por Patty Mills, autor de otros 29 tantos, fueron demasiado para la franquicia texana, que tuvo en el base canadiense Shai Gilgeous Alexander a su máximo anotador con 23 conquistas. 📼 | Squad tape from the finale of our 5-1 road trip pic.twitter.com/u7plqHUgiR — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 15, 2021 Este lunes, todos desde las 22 de Argentina, está previsto un nuevo encuentro de los Nuggets, ya como visitantes de Dallas Mavericks, así como de los Thunder, que serán locales de Miami Heat, en otra oportunidad de jugar para el santiagueño Deck que hoy no tuvo, y lo mismo para el cordobés Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves, que por la Conferencia Oeste recibirá a Phoenix Suns. Con información de Telam

