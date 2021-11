Hamilton vuelve a ser sancionado por la FIA

Tras su triunfo en la Fórmula Uno del Gran Premio de Brasil, el británico Lewis Hamilton recibió una nueva sanción. Esta vez la multa de la de la Federación Internacional de Automovilismo para el piloto de Mercedes fue económica.

Luego de pasar la bandera a cuadros, Hamilton recorrió la pista con una bandera del país organizador. Pero los 25 mil euros que deberá pagar, son por desabrocharse los cinturones de seguridad mientras circulaba.

Por otra parte, el director de carrera de la Fórmula 1 de la FIA, Michael Masi, reconoció que no se revisaron las cámaras 'on board' de los monoplazas Max Verstappen y Lewis Hamilton tras el incidente entre ambos durante la vuelta 48 en donde el neerlandés lo bloqueó el paso al británico.

