Línea directa: "pérdida de agua", "el rol de la oposición", "la política y los milagros" y otros mensajes

Pérdida de agua

VECINA DE B° EL POZO

"Un mensaje para Assa. En una casa de la manzana 14, sobre la calle Jiménez Assua, casi llegando a la esquina de Marta Samatán, hay una pérdida de agua potable en la vereda. Se lo comunico a la respectiva empresa, para que lo solucione a la brevedad. Gracias por el espacio".

****

Falta presencia municipal

Vanesa

"Soy una vecina que vive en Barrio Policial, Arenales al 9100 entre Florencio Fernández y La Pampa, hace tiempo que he solicitado a la Municipalidad de Santa Fe, el servicio de barrido y limpieza de la calle como así también la iluminación (estamos a oscuras prácticamente). Hace más de 8 años que no pasa el barrendero, que supongo debe haber alguien asignado para tal tarea, también solicito a quien corresponda el arreglo de las calles sobre todo mi cuadra es deplorable el estado del asfalto. Es triste saber que no tienen en cuenta la zona norte de la ciudad, estamos olvidados. Gracias por el espacio brindado".

****

Inseguridad

UN LECTOR

"Este es un mensaje para el señor gobernador y para el ministro de Seguridad: les pregunto si piensan hacer algo para que los santafesinos podamos vivir con una relativa tranquilidad. El delito se está apoderando de la provincia y de la ciudad de Santa Fe. El delito común, el narco. Hay organizaciones en que están metidos nuestros dirigentes políticos... y vemos una inacción absoluta del gobernador, del ministro, de los funcionarios que están afectados por este problema. Están durmiendo una siesta eterna. Entonces, la pregunta que nos surge a los ciudadanos es si tenemos que salir a la calle con alguna otra herramienta que no sea solamente el enojo... ¡Están robando a pasos de la Casa de Gobierno! El centro de la capital de la provincia se está convirtiendo en un lugar inseguro, en donde no se puede ni siquiera dormir tranquilo, ni salir a la vereda. Entonces, evidentemente, la mediocridad y la incapacidad de nuestra dirigencia es el gran problema que sufrimos los santafesinos".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"Quien favorece el poder de otro labra su propia ruina y esta es una regla prácticamente infalible. La cita es de nada más ni nada menos que de Maquiavelo. ¡Cuánta razón tenía!".

****

El rol de la oposición

GABRIEL

"¿La oposición existe en la capital y provincia de Santa Fe? Vemos en la provincia que no hay una sola ruta en condiciones, en el sur, centro y norte, tanto asfaltada como de tierra. Todo en condiciones deprimentes. Con respecto a los puentes: hemos pasado una excepcional bajante; los puentes datan de hace 50 y 80 años. No hay uno nuevo. ¿Qué hicieron para acondicionarlos en esta mencionada época? El estado de las escuelas es tremendo; dicen que están arreglando. Pregunto: ¿la oposición ha hecho algo? ¿Ha controlado? Diputados y senadores ¿han manifestado algo? Lo mismo en la ciudad, la oposición, ¿qué hace? ¡Los planes de bacheo son inexistentes! Hay avenidas cada vez más destrozadas, como General Paz, Galicia, Salvador del Carril ¿y a nadie se le mueve un pelo? El problemón con la falta de iluminación, focos quemados, ¡meses la gente reclamando reposición y nada de nada! ¿Entonces, están trabajando, los concejales cumplen horarios, sus asesores, etc.? Van y vienen. Le pido a El Litoral que investigue, porque la oscuridad de esta ciudad es agobiante. No existimos como provincia y menos como ciudad. ¡Por favor reaccionemos! Gobierno, autoridades. Gracias por el espacio".

****

Llegan cartas

La política y los milagros

G.C.

La política en sí fue parte de mi vida. Nací, en 1979, con la dictadura militar, con miles de desaparecidos, sin saber que una guerra absurda se avecinaba y peleada por unos pocos valientes soldados. Con Raúl Alfonsín llegó la democracia, pero la pobreza siguió. Tuve mis 12 hacia finales de los 80, los radicales estaban con los radicales; compartí chocolatadas, comía choripanes, con un vaso de jugo, con amigos del barrio, mientras jugábamos al fútbol, en calle de tierra. En el 89 llegó Carlitos que con Cavallo y su economía del 1 a 1 dejé de vivir en un rancho de chapa y mi mamá pudo comprar una casa de material en la zona de Villa Hipódromo. Mi padre pudo conseguir un trabajo con recibo de sueldo, por ende la posibilidad de sacar a crédito una TV, heladera, cocina, etc. Fue el cielo, hasta que todo se desplomó: alto corralito. Entonces, trabajé para el Lole y para De la Rúa como fiscal de mesa en el 99, oportunidad en que no la pegué con ninguno de los dos. Porque uno abandonó la Casa Rosada, en helicóptero, dejando al país en un estallido; pasaron 5 presidentes en una semana. Y al pobre Reutemann, todavía hoy lo sigue la inundación, después de muerto. Con los demás no nos fue diferente, promesa tras promesa y de una forma u otra nos siguen perjudicando. Néstor fue uno de los mejores en los 6 primeros años; luego se cayó como todos, pero mal que mal le dejó un gobierno ordenado a Cristina. Fue la que llevó al carajo todo, tapado con planes, Fútbol para Todos, su propio canal, con publicidad, la que pagaba el pueblo; obras públicas que no existían, etc. Luego llegó Mauricio, que dibujó un país del Primer Mundo imposible de bancar con las reservas del Banco Central, quebradas, más pedidos de préstamos al Fondo. Los ricos del campo, que solo prefirieron las exportaciones, y jugaron con el dólar, que explotó por los aires. Y hoy está Alberto, que se encontró con todo peor que antes, con el Covid-19, que lo supo manejar. Mal o bien, consiguió tiempo y consiguió la vacuna rusa, que nadie quería y hoy todos aprueban. Después de las elecciones sabremos qué pasará con el dólar blue, que nada tiene que ver con mi país y con mi gente. La política hace milagros cuando quiere. Veremos cómo se comportan los señores de la política y cómo seguirá la Argentina.